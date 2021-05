„Naším hlavním cílem je propojit rodiny, které postrádají vlastní babičku, nebo dědečka se samostatně žijícími seniory, kteří nemají náplň života, protože chybí vnoučata, nebo žijí daleko,“ vysvětluje Renáta Linhartová.

Shodují se, že prarodiče hrají totiž zásadní roli v životě vnoučat. „Já jsem prožila skoro celé dětství s bratrem, bratranci a sestřenicemi u babičky na Vysočině, která nás hlídala. Dalo mi to strašně moc,“ vzpomíná Renáta Linhartová. I kdyby se podařilo zprostředkovat jen jeden takový den pro děti bez prarodičů, stojí to podle ní za to.

„Chtěly bychom doplnit chybějící vazby,“ dodává Elen Ježková. Jak?

Náhradní vnoučata se s náhradními prarodiči mohou stýkat v komunitním centru Dva světy a budou motivováni i k dalšímu setkávání s celou rodinou. „Náhradní babička nebo dědeček může vyzvednout dítě ze školy, hrát si s ním,“ líčí Elena Ježková. Senioři mohou „vnoučatům“ předat dovednosti, které již jejich rodiče neumí nebo na ně nemají čas, jako třeba ruční práce, či modelářství. „Rodina jim zase dojde nakoupit a pozve je na oběd nebo výlet s rodinou,“ nastiňuje oboustranné fungování Renáta Linhartová. Na základě pohovoru a rodinné analýzy naleznou vhodnou dvojici senior – vnouče.

Zakladatelky projektu ví, že tak mohou výrazně pomoci ženám samoživitelkám, pracovně vytíženým rodinám i osamělým starším lidem. „V poslední době se ještě navíc prohloubilo osamocení opuštěných seniorů, protože koronakrize nemá jen ekonomické důsledky, ale především sociální,“ myslí si. „Obnovíme tak sociální vztahy, které byly narušeny vlivem pandemie,“ dodává Elena Ježková. Komunitní centrum jistě uvítají i rodiče s nízkými či běžnými příjmy. Další jeho službou bude totiž bezplatné doučování dětí náhradními staršími sourozenci, studenty Jihočeské univerzity na praxi. Aktivity komunitního centra doplní přednášky k návratu vdovců do života.

V současné době probíhají jednání s krajským úřadem a magistrátem města České Budějovice o možné podpoře. Zároveň zakladatelky začínají intenzivně hledat vhodné prostory pro centrum Dva světy. Přihlásily se mezi participační projekty, o jejichž podpoře městem budou rozhodovat sami obyvatelé Českých Budějovic. Elena Ježková a Renáta Linhartová už představily svůj nápad na sociálních sítích a dočkaly se podpory veřejnosti a nabídek spolupráce nebo pomoci. „Nečekaly jsme to a hrozně moc nás to potěšilo,“ mají radost.

Doufají, že v rozmezí července a září 2021 bude podepsaná smlouva na prostor, pak přijde na řadu rekonstrukce. Otevření odhadují mezi březnem až červnem 2022. Služby komunitního centra budou pro veřejnost zdarma, proto jeho zakladatelky shání podporu. Pokud byste chtěli finančně přispět, kontaktujte zakladatelky projektu přes facebook Dva světy.

Obchodnice Renáta Linhartová a sociální pracovnice a mimoškolní pedagožka Elena Ježková se znají už deset let a spojila je házená. Do noty se káply až po letech. Jejich vize vznikla v době koronakrize. „Začalo to kolem Vánoc, byly jsme obě dvě bez práce a chtěly jsme tu dobu využít k něčemu pozitivnímu a smysluplnému,“ přibližují na závěr okolnosti vzniku projektu.