Připraveny jsou akční ukázky v podání policistů, hasičů i záchranářů, jak společně pracují při reálných událostech. Společný koordinovaný zásah složek integrovaného záchranného systému při nehodě počítá dokonce se dvěma alternativami.

MOŽNÁ I VRTULNÍK?

Podrobnosti oblíbené akce pro veřejnost přiblížil tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek. „Máme připravený zásah s vrtulníkem i bez něj. Vše záleží na okolnostech. Dopředu nemohu říci, zda nebude vrtulník nasazený někde v akci,“ sdělil.

Divácky lákavé bude akrobatické vystoupení loňského mistra světa v sérii Red Bull Air Race. „Velmi nás těší, že nám přislíbil účast jeden z nejlepších světových pilotů Martin Šonka,“ uvedl.

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ

Podle Miroslava Doubka nelze vypíchnout žádný bod v programu. „Všechny ukázky budou zajímavé, bude to takový průřez práce všech složek záchranného systému,“ objasnil.

Na programu je zákrok pořádkové jednotky policie proti narušitelům veřejného pořádku, ukázky výcviku a nasazení policejních a vojenských služebních psů či použití dronu leteckou službou policie.

Nebude chybět bohatý doprovodný program. Návštěvníci uvidí policejní, záchranářskou a hasičskou techniku. Děti i dospělí se budou moci zapojit do her a soutěží.

TRENAŽÉR I STŘELBA

Městská policie Tábor si pro návštěvníky připravila tradiční mobilní střelnici se vzduchovkami a flobertkami, to potvrdil tiskový mluvčí strážníků Pavel Šimek. „Lidé si u nás budou moci zastřílet, také si třeba půjčit koloběžku a my jim změříme rychlost jízdy. Navíc uvidí služební vozidla či si preventivně dýchnou do alkohol testru,“ popsal připravenou nabídku.

O další doprovodné aktivity se postará vojenská policie, prezentace odtahové a asistenční služby, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra či Zdravého města Tábor. „Každý si bude moci na vlastní kůži zkusit také trenažér nárazu a simulátor otočení vozidla od Besipu,“ přidal další atrakce Miroslav Doubek. Stanoviště tu bude mít i Sbor dobrovolných hasičů Tábor, Dům dětí a mládeže Tábor či Český červený kříž.

Záchranu osob ve výškách ukáže lezecké družstvo profesionálních hasičů ze stanice Tábor. Ukázku přiblížil ředitel táborského územního odboru Petr Hojsák. „Předvedeme nejen naší techniku, ale stěžejní bude ukázka záchrany osob ve výšce za pomocí vysutého třicetimetrového žebříku,“ upřesnil.

Akce začíná už v 10 hodin dopoledne a k závěru by se měla chýlit kolem 15. hodiny. Vstupné se nevybírá.

Harmonogram

10.20 hod – ukázka výcviku služebních psů policie

11 hod – akrobatické vystoupení Martina Šonky

11.30 hod – zákrok pořádkové jednotky policie

12 hod – koordinovaný zásah všech složek IZS při dopravní nehodě

13 hod – zákrok speciální jednotky policie Temelín

13.30 hod – záchrana osob ve výškách lezeckým družstvem HZS Tábor

14 hod – ukázka využití dronu při policejní práci

14.20 hod – ukázka výcviku psů vojenské policie