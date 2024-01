Jeho oficiální otevření se uskutečnilo na Tři krále odpoledne. Při této příležitosti se konalo sousedské posezení s novoročním punčem, které si nenechalo ujít několik desítek lidí. Příchozí si mohli v Kominickém muzeu na návsi v místní části Dírné prohlédnout ucelenou expozici mapující na pět set let příběhů kominíků nejen z Táborska a jeho širokého okolí ale z celé republiky.

Slova se chopil kominický mistr Josef Bažant, který je držitelem Řádu svatého Floriana. Úvodem poděkoval všem sponzorům a podporovatelům, díky kterým mohli unikátní projekt muzea dokončit. „Smekám svou kominickou čepičku, děkuji za jejich pozornost a pomoc všem podporovatelům. Více méně jsme vše budovali svépomocí a pracovali bez dotací,“ uvedl a připomněl také, že velkou zásluhu na vzniku Kominického muzea má ředitelka a jeho manželka Eva.

Ta pro Deník shrnula, že spolek má aktuálně devět členů. Mezi něž patří mimo již jmenované také Josef Bažant ml., Jakub Cholt, Petr Beneš, Michaela Birnie, Roman Čad, Ilona Kotková a Miroslav Kotek. „Založení muzea nám trvalo bezmála deset let, vybudovali jsme ho v chátrajícím návesním hostinci, kterého jsme se ujali. Trvalo to dlouho, protože téměř vše jsme dělali svépomocí,“ upřesnila Eva Bažantová.

Předměty z osmnáctého století

Shromáždili řadu exponátů. Za ty nejzajímavější považuje Řád hašení ohně z roku 1755 od Marie Terezie či kopie historických kominických razidel. „Podařilo se nám získat 3D vytištěné kopie typářů pražského kominického cechu z poloviny 18. století, které se běžně nachází v depozitáři Archivu hlavního města Prahy,“ přiblížila s tím, že návštěvníci je mohou vidět díky ochotě muzejníků zapůjčit originály.

Muzeum se nachází na rozhraní Táborska a Jindřichohradecka, a tak je v interiérech i řada artefaktů z těchto lokalit. „Máme tu množství dokumentů a předmětů píšících příběhy samotných kominíků ze širokého okolí, Soběslavska, Dírenska, Jindřichohradecka a podobně, které jsem koncentrovala do knihy, kterou jsme vydali a stále je u nás k zakoupení,“ popsala dále. Pro děti kominíci v objektu vytvořili také průlezný komín či herní koutek.

Poděkování podporovatelům

Jedno menší přestavení muzea se uskutečnilo už při svěcení zvonu sv. Floriana pro místní zvoničku. „Po kolaudaci byl Novoroční punč takovým větším oficiálním zahájením provozu, zároveň šlo i o poděkování všem, kteří nám přispěli materiálně nebo finančně na rekonstrukci,“ dodala Eva Bažantová.

Otevřením podle ní nic nekončí, spolek hodlá pokračovat v badatelských aktivitách, už nyní prý shromažďují materiál na další knihu, která by se měla věnovat životům kominíků v Praze a středních Čechách. Tomu je přizpůsobena i otevírací doba.

Muzeum otevírá po telefonické domluvě, v sezoně pak o víkendech od 13:30 do 17 hodin, případně v pátek odpoledne od 16 do 18 hodin. Stačí poslat SMS nebo zavolat na telefon 734 708 733.

Na akci nechyběla ani dírenská starostka Jana Vacková, která zmínila, že si váží aktivity členů spolku. „Myslím, si že je to hrozně fajn, hlavně pro tu budovu, která začala znovu žít. A také, že se díky tomu vrátil do tak malé vesničky společenský život spojený s historií. Protože považuji za důležité lidi seznamovat nejen s ní ale i se řemeslem, které má opravdu zlaté dno,“ podotkla.

Přibydou návštěvníci

V létě Dírnou a jejími čtyřmi částmi (Záříčí, Závsí, Nová Ves a Lžín), projíždí cyklisté směřující na zámek Červená Lhota a v obci je i penzion, samospráva tak doufá, že dalším cestovatelským cílem se stane tamní Kominické muzeum. „Myslím si, že si u nás najde své místo a uplatnění, protože je pěkně vsazené do lokality,“ míní starostka, kterou zaujaly nejvíce staré rámy některých vystavených předmětů.

„Miluji staré rámy na obrazy, to je autentičnost té doby. Obdivovala jsem je už, když spolek exponáty poprvé vystavil v našem muzeu staré dírenské školy,“ prozradila.

Podle Vackové expozice kloubí současnost a minulost. „Výstavní prostory a předměty v nich mají své kouzlo. Udělali to opravdu pěkně, dalo jim to spousty práce, je to jenom chvályhodné,“ usmívala se starostka, která uvedla, že i obec spolek finančně podpořila při vydání zmiňované knihy.

Součástí akce byly i komentované prohlídky. Hosté si mohli zakoupit také zmiňovanou knihu Evy Bažantové Kominíci: část jihočeská. Každý z příchozích si odnesl domů kousek štěstí do nového roku 2024 v podobě originálního kominického kalendáře a mohl si s kominíky zanotovat i několik kominických písní.

Spolek pro založení kominického muzea a jeho propagace

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla vznikl na podzim roku 2014 z iniciativy manželů Evy a Josefa Bažantových. Kominické muzeum v Záříčí se stalo vyvrcholením jejich dlouholeté profesní, sběratelské i badatelské aktivity.

Přispívat na chod muzea a další činnost spolku lze stále na transparentní účet číslo: 2101733907/2010 , nebo přímo na místě v Kominickém muzeu v Záříčí do připravené kasičky.