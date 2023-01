Vyloučil spatření pouhým okem a potvrdil, že v ideálních podmínkách, by měli lidé využít menší dalekohledy nebo teleskopy, aby vesmírný jev vůbec spatřili. „Moc vás nepotěším, kometa bude nejjasnější, jak jsem vypočítal, kolem čtvrtku 2. února, a to bohužel pozorování bude rušit Měsíc v úplňku,“ vysvětlil astronom.

Okem kometu neuvidíme

Pouze očima ji tak ani Jihočeši neuvidí, hromadné pozorování na observatoři také neplánuje, velkou roli hraje totiž řada proměnných. „Bude mít čtyřikrát slabší jasnost než galaxie v Andromedě, to spatření pouhým okem také vylučuje,“ upozornil dále Miloš Tichý.

Na obloze se objeví zelená kometa, naposledy ji mohli pozorovat neandrtálci

Všichni podle něj očekávají kometu o jasnosti, jakou měla Neowise (C 2020/F3) před třemi lety, ale to se pletou. „Na to to vůbec nevypadá, každý ví, že vidíme hvězdy do šesté magnitudy, ale ty jsou bodové. Kometa této jasnosti spatřitelná pravděpodobně nebude, protože u ní se jas počítá integrálně, protože se rozprostře do větší plochy,“ popsal astronom.

Ledové vesmírné těleso, které se při svém přibližování ke Slunci neustále zjasňuje, se dle výpočtů nejvíce přiblíží k naší planetě mezi 1. a 2. únorem a ocitne se od Země ve vzdálenosti asi 42 milionů kilometrů. Podle astronomů je pravděpodobné, že se C/2022 E3 k Zemi již nevrátí. Nejnovější orbitální údaje totiž naznačují, že se kometa v současnosti pohybuje po parabolické dráze. Taková dráha není uzavřená, takže po průletu kolem Slunce se přesune zpět do hlubokého vesmíru a už se nikdy neobjeví.

Špatné počasí i Měsíc v úplňku

Viditelná by mohla být ale menšími dalekohledy, či teleskopy, lidé by ji mohli spatřit jako slaboučkou mlhavou šmouhu, pokud by se zaměřili přesně na místo, kde se úkaz nachází. „Momentálně se pohybuje v souhvězdí Draka (Draco, Draconis, Dra) a přejde do Malého medvěda (Ursa minor, též Malý vůz). Ale její pozorování opravdu nevypadá moc růžově i z hlediska počasí, je totiž stále zataženo,“ dodal Tichý další proměnou.

Počasí je podle něj extrémně špatné napříč Evropou. „Na sledování podobných jevů to není dobré, i kolegové ze Španělska hlásí mnoho oblačnosti. Pro dobré pozorování by muselo být ideálně jasno a nesměl by svítit Měsíc,“ dodal s tím, že taková situace pravděpodobně vůbec nenastane.

Observatoř Kleť žije neustále, i v zimě

Momentálně spatření komety se zářícím ohonem nevidí reálně. "Pokud se ta kometa ještě nezjasní, určitě ji neuvidíme. Všichni se dívají jen na ty krásné fotky na internetu, ale neumí si představit, že to ti fotografové snímali na expozici i dvacet minut,“ uzavřel astronom Miloš Tichý.