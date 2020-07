Zdroj: DeníkCopak se opravdu všichni zbláznili? Co chudák Lábus, který dabuje Marge? Schytá to nejen od protirasistických aktivistů (žlutou barvu pleti nemá), ale i od aktivistů v oblasti gender? A opravdu tvůrci Simpsonových – seriálu, který si ještě donedávna nebral servítky a s humorem se nebál dotknout jakéhokoliv tématu – podlehli momentálnímu vyhrocenému tlaku na rasovou pseudokorektnost?

Nenechte se zmýlit, otázky etnicity, rasy, náboženských svobod nebo rovného postavení menšin obecně mne zajímají dlouhodobě, beru je vážně a je s nimi spjat i téměř celý můj profesní život. A i proto si myslím, že hysterie dnešních dnů je už dávno za hranou a rozhodně nepřispívá soužití mezi většinou a menšinami.

Velmi dobře chápu, proč vznikají protesty a proč se Afroameričané v USA cítí méněcenní, oslabení nebo dokonce ohrožení. Kdo jste viděl video, kvůli kterému to všechno vzniklo, určitě vám chování policie v USA v pořádku nepřijde. A to byl samozřejmě jen jeden incident z mnoha. Chápu protesty, chápu snahy Afroameričanů o stejné šance na „dobrý život“. Podobně jako v ČR Romové, nemají stejně jednoduchý přístup k práci nebo bydlení. Co už ovšem nechápu, je snaha vyčistit svět od už dávno mrtvých „rasistů“.

Nevím, proč by se měly odstraňovat sochy, nebo znovu dabovat seriály. Nebo proč bychom měli hodnotit filmy podle něčeho jiného než jejich kvality? Historii to přeci nezmění a budoucnost, pokud se nebude z čeho poučit, také ne. Chápu rozlícenost davu, který si jako objekt své agrese vybere sochu někoho, kdo možná byl před několika stoletími rasista. Nechápu ale, že o odstraňování soch uvažují zastupitelé nebo jinak volení zástupci.

Rasismus určitě nepatří do 21. století, o to se rozhodně přít nechci, očividně ale patřil do století minulých a s tím už nenaděláme nic, i kdybychom strhli všechny sochy. Přesto ale pro jistotu, až mi budete chtít na náměstí postavit sochu, přihlédněte k tomu, že jím maso, kouřím a žiji v nesezdaném svazku. Za pár let by to mohli někteří považovat za nevhodné a zase byste mne museli nechat strhnout.