/ANKETA/ Před týdnem se na různých místech v Čechách sešlo 31 000 lidí, kteří si udělali čas a symbolicky podpořili úsilí Lesů ČR vytvořit lesy pro nové generace. Během víkendu vysázeli 162 000 sazenic, stavěli oplocenky, čistili paseky a také se učili znát přírodu.

Sázení stromků pod Kletí | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Za jižní Čechy šlo do akce Táborsko a Českokrumlovsko v čele s Kateřinou Neumanovou, Evou Josefíkovou a Janou Nesvačilovou. „Je třeba se připravit na to, že lesy, které dnes sázíme, budou za třicet padesát let hodně jiné než ty, na jaké jsme byli zvyklí v minulosti, a které dnes napříč republikou hynou. Tím, že v takové dosud nevídané míře sázíme nový les, tvoříme úplně novou krajinu. Sázíme lesy, které porostou do 22. století,“ zněla tak trošku budovatelsky výzva ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka.