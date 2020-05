Zdroj: DeníkDiskuse na sociálních sítích byla bohatá a všichni návrh přivítali. Tedy možná kromě seniorů, ale moc lidí v tomto věku facebook nemívá.

To ale není podstatné. Hlavní otázkou zůstává skutečnost, zda toto opatření mělo nějaký význam. Určitě mělo, protože staří lidé byli a jsou koronavirem ohroženi mnohem více. Ale je tu druhá stránka věci – lidé do 65 let nebyli do marketů v daný čas vpuštěni.

Z logiky věcí vyplývá, že lidé nad 65 let neměli chodit nakupovat po 10. hodině. To se ale nedělo. Přitom se nestalo, že by byl člověk nad 65 let z marketu vyveden, když šel nakupovat třeba ve 14 hodin. Samotní prodavači v marketech říkají: „Byl to docela chaos.“ Aby ne.

Nařízení, chránící občany před koronavirem, jistě mají smysl. Ale nesmí být dělána polovičatě. Všem stejným metrem.