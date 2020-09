Zdroj: DeníkTahle kouzelná představa se ale protáhla na téměř půl roku. Děti, rodiče, učitelé – bez ohledu na skupinu, si všichni v té době sáhli na dno.

Učitelé se sami dostali do rolí žáků – učili se učit na dálku. Mnoho rodičů poznalo, že profese kantora není jen o několika hodinách denně a letních prázdninách. A děti? Najednou zjistily, jak moc jim chybí kamarádi a že mobil či tablet nejsou všechno.

Celé generace braly začátek školy jako neměnnou konstantu. Koronavirus ji rozmetal. V Bavorově a Záboří na Strakonicku jsou učitelé v karanténě, děti zamíří do družin. Možná pro ně začne školní rok se zpožděním 10. září. Ale co když ne? Jediná jistota nyní je, že nic není jisté. Stačí setkání s pozitivně testovaným člověkem, stačí náznak onemocnění, stačí…

Začal nový školní rok. Bude trvat do konce června 2021? Všichni si přejeme, aby trval. Byla by to známka návratu k normálu.