Člověk musí začít nejdříve u sebe a jakmile okusí něco dobrého, co bylo s láskou vytvořené, pěstované, je těžké přivykat starým zaběhlým zlozvykům.

Scuk nabízí novou cestu, jak se dostat k lokálním potravinám. Toto internetové tržiště dává možnost nákupem podpořit zajímavé produkty, ohodnotit tak práci lidí, kteří „to své“ dělají s láskou a poctivostí.

Z pohodlí domova lze vybrat v dostatečném časovém horizontu, a to mámy na mateřské oceňují. Mléčné výrobky, maso, vajíčka, ovoce, zelenina vše jak na dlani. Skupina je příjemné místo k setkávání. Nechybí tipy na zaručené dobroty, zajímavé informace ze světa zdravého životního stylu a v neposlední řadě osobní přístup organizátorky.

To je další příjemný benefit „scukávání“. Jediné možné budoucí přání je objevit ještě více jihočeských farem. Přeci jen, je to region našeho srdce, bohatý na výrobce, kteří dělají to, co dává smysl. Pak už by tento komunitní projekt neměl doslova žádnou chybu.

Marcela Slámová, učitelka ZŠ na rodičovské dovolené