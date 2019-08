Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic byly na místě provedeny udržovací práce. Pracovníci zde za omezení provozu za studena položili tzv. mikrokoberec. Povrch totiž na úseku před opravou vykazoval korozi s nepravidelnými trhlinami a zhoršené protismykové vlastnosti.

Uvedenou technologii standardně aplikují na silnice I. třídy a na Táborsku už se s ní lidé seznámili mezi Dráchovem a Veselím nad Lužnicí. Povrch bezprostředně po pokládce sice vykazuje vyšší hlučnost, ale časem se prý „zajede“ a je na něj dokonce tříletá záruka.

Co k tomu dodat? Kdekoho to možná donutí zpomalit a pojede bezpečněji. Možná je to také skrytý marketingový trik. Napříště si řidiči rozmyslí cestu tímto úsekem a třeba raději zvolí pohodlnější dálnici D3, kde nedojde k takové zátěži jejich ušních bubínků.

Nevěřící Tomášové by si měli jízdu po táborské miniaturní atrapě D1 vyzkoušet, aby si odnesli nezapomenutelný zážitek a ověřili oprávněnost stížností.

Snad umístění značky Pozor, podélné nerovnosti nechává v klidu spát strůjce „povedené“ rekonstrukce.