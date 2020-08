Jako rána kladivem. Tak působí vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, pro její přístup k veřejným financím mnohými ekonomy přezdívané Venezuela.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. | Foto: Archiv Deníku

Zdroj: Deník / RedakceNa otázku k jejímu návrhu začít rozhazovat další peníze plnými hrstmi – tentokrát jako jasný úplatek důchodcům před blížícími se krajskými volbami – reagovala následovně: „Už mě strašně unavuje ta otázka, jestli si to můžeme dovolit nebo ne. Nebo kde na to vezmeme. To je taková jako hloupá, plytká diskuze, kde na to vezmeme.“