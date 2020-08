Co si budeme nalhávat, prázdniny se pozvolna chýlí ke konci, a společně s navracejícími turisty se za kloboukem minimálně každého druhého z nich – skrývá zákeřný koronavirus.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Zdroj: Deník / RedakceAlespoň tak si to můžeme vyložit z chystaných opatření, která nás čekají už za necelé dva týdny. Co na tom, že „žádná plošná opatření už nenastanou“… jak sliboval Nejvyšší Šéf před několika měsíci. (A nemyslím teď onoho dovolenkáře, který se nestíhá vyjádřit ani k tak zásadním záležitostem, jako je situace v Bělorusku, všehovšudy ob stát vedle… neb má nejspíš moc práce s cachtáním se v rybníčku kdesi na Vysočině, kde navrch ve zbytku volného času usilovně hledá onen zatrolený článek Peroutkův… teda asi. Nebo co jiného nedejbože tak může tropit?)