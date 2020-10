Zdroj: Deník / Redakce

Lipence to má přinést moderní vozy se standardy 21. století, což ostatně Bechyňce také. Pro tu to však má ještě další, mnohem podstatnější význam. Pokud se testy vydaří – což bychom měli vědět zhruba do tří měsíců – tak nebude muset dojít ke změně trakce z 1,5 kV na 25 kV.

O konverzi se přitom jedná už zhruba rok. Původní argument zněl, že na historickém napětí není možné provozovat moderní vozy. Ten už ale padl, po drobných úpravách toho právě Pantery budou schopné. Druhým je jízda vozů v ostrých obloucích, na výsledky čekáme.

Provoz atypického napětí není nejspíš tak jednoduchý a ekonomicky výhodný, jako by byl po konverzi. Byť ani to není zcela jisté…

Je to však jediná šance, jak zachovat provoz historických Křižíkových vozů Bobinky a Elinky.

A ne vše se má převádět čistě na peníze. To bychom také za chvíli mohli chtít kvůli úsporám zateplit chrám sv. Víta polystyrenem.