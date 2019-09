Průvod sice ulicemi města prošel, ale nešlo se zbavit dojmu, že mu tak trochu něco schází. A to atmosféra. Přesně ta, kterou dřívější průvody mohly rozdávat plnými hrstmi.

Je jasné, že pokud je základním kritériem výběru agentury cena, na něčem se to odrazit musí. Je škoda, že zrovna na součásti Táborských setkání.

To, že průvod skandoval místo husitského pokřiku „Kalich, víra, Tábor!“ poněkud upravenou verzi s jiným pořadím slov, dojem jen dokreslilo.

Ostatně, co čekat od Plzeňských? Vždyť Plzeň byla kdysi jedním z hlavních opěrných center katolíků, nikoli kališníků. Stálo by za zvážení, zda příští rok – na výročí 600 let založení Tábora – nevrátit pořádání průvodu opět do rukou Táborských.