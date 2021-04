Jiří Dintar.Zdroj: Deník / RedakceJe trochu podivné, když s takovým návrhem přicházejí zrovna strany, které se jinak deklarují jako pravicové, a svobodu by tedy měly vnímat jako jednu z nejvyšších hodnot. A jak výstižně zmínil i bývalý starosta Jiří Fišer: jen tajná volba je volbou skutečně svobodnou.

Vzhledem k tomu, že návrh na volbu aklamací neprošel, odmítli se zastupitelé z ODS, ANO (a část Tábora sobě a KSČM) tajné volby zúčastnit. Místo toho demonstrativně odešli ze sálu.

Proč? Nedůvěřují si snad v těchto stranách mezi členy navzájem, jak by za plentou volili? Nebo si myslí, že by jejich přívrženci nevěřili jasnému slovu zastupitelů: volil jsem tak a tak? To není právě dobrá vizitka…

Pirát Martin Mareda nakonec získal šestnáct hlasů ze sedmadvaceti. Tedy o dva více, než potřebných čtrnáct, a má tak poměrně silný mandát.

Naopak ta část opozice, která nejprve trvala na volbě veřejné, a než aby se účastnila tajné volby, raději prchla ze sálu, tentokrát vyvolává spíš lítostivé pousmání.