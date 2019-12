Už méně se ozývá to, že město vyjdou skutečné náklady na likvidaci odpadu na zhruba tisíc korun. Část tak stále dotuje a na své obyvatele nepřenáší. Byť je to odpad, který produkují oni sami, nikoli nějaké mytické „město“.

Měsíčně tak každý Táborák bude muset za svoz odpadu vydat ze své kapsy o 12 korun víc. To není zas tak dramatická částka, aby se kvůli ní muselo strhnout tak velké haló…

Navíc – každý Táborák ne, nově jsou od platby osvobozeny děti až do tří let věku. A také studenti vysokých škol, kteří přes týden bydlí jinde.

To je od radnice jednoznačně vstřícný krok směrem k občanům. Výkřiky „doteď jsem třídil, ale teď just nebudu!“ jsou na úrovni reakce malého vzteklého děcka. Třídění odpadu by totiž mělo být obyčejnou lidskou slušností a znakem dobrého vychování. Asi tak, jako je běžné si po opuštění WC umýt ruce.

Trochu to připomíná reakci učitele přírodopisu, který si při pohledu na výplatní pásku mumlá: „Zase žádné prémie? Dobře, tak zatajím dětem láčkovce!“