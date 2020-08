Inu, chyby děláme každý. V jinak výborné reportáži ovšem šlo o nebezpečnou mediální zkratku, kterou je třeba uvést na pravou míru. V této podobě totiž jako by pošťačce podsouvala vinu za další sled událostí.

A to je špatně. Za nákazu nejen, že nikdo sám nemůže, ale těžko se i dobrat prvního „pacienta nula“ v dané lokalitě. A i kdyby to s určitostí šlo, rozhodně by neměl být ostrakizován ani podobně nešťastnou formulací, jaká v tomto případě zazněla.

Zdroj: Deník / Redakce

Naopak je třeba jasně říct: díky pošťačce, která se nechala otestovat, se podařilo podchytit ohnisko koronaviru celkem včas.

Pozitivních je osmnáct lidí, další už několik dní nepřibývají. Bez testu oné doručovatelky jich mohly být desítky. A mnohem větší problém na krku.

Takže pokud už ukazovat prstem, tak jedině v dobrém!