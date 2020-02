Zjednodušeně řečeno – o určení jisté části veřejných peněz rozhodnou svým hlasováním sami občané.

V případě Tábora se bude jednat o milion a půl, včetně vícenákladů až o dva miliony. Podat návrh může každý na webových stránkách aplikace info.taborcz.eu, a to od začátku března až do jeho konce. Poté, co úředníci posoudí, zda je návrh vůbec proveditelný, postoupí do veřejného hlasování.

Na samotné hlasování připadnou na každého člověka tři hlasy – dva pozitivní a jeden negativní. Ano, člověka – nikoli automaticky Táboráka – protože registrace mobilního telefonního čísla pomocí ověřovací sms nikterak nezaručuje, zda jde o obyvatele města.

Což může někdo chápat jako nedostatek, někdo ne. Stejně tak je v hlasování skrytá další „drobnost“. Velmi motivovaná skupina lidí dokáže výsledek ovlivnit už jen tím, že přemluví k registraci a hlasování co jen známých bude moci. Je to špatně nebo ne? Těžko říct.

Nedostatkem je ale rozhodně to, že radnice nerozdělila část – třeba polovinu – alokovaných peněz i pro menší projekty, například do jednoho či dvou set tisíc. Takto mohou vše sebrat tři vítězné po pěti stech tisících, a na řadu dalších se nedostane. A to ani kdyby deset malých mělo podporu jen o málo menší než tři velké.

I přes tyto „mouchy“ je ale rozhodnutí radnice začít s participativním rozpočtem velkým krokem vpřed.