KOMENTÁŘ JIŘÍHO DINTARA: O cirkusu a „hlasování nohama"

Petice proti cirkusům se zvířaty získala loni poměrně nečekaný ohlas. Táborští radní tehdy nejprve konstatovali, že město žádný pozemek, který by byl pro hostování cirkusu vhodný, ani nevlastní. Pokud by nějaký mělo, stejně by povolení nevydalo.

Během své jubilejní 70. sezony navštívil nejslavnější český cirkus také Tábor. Na 2,5 hodinové vystoupení s názvem Legenda přišlo během deseti dní téměř osm tisíc lidí. | Foto: Deník / Lenka Pospíšilová