Komentář Jiřího Dintara: Nová Budějovická? Těžko důvod k radosti...

/ANKETA/ Představuji si to nějak takhle: autor návrhu dopravního řešení Budějovické ulice se probudil do slunného rána. Rozkošnicky se protáhl a pak se zamyslel. „To by v tom byl čert, aby se mi nepodařilo naštvat řidiče i místní z ulice zároveň!“ řekl si. A hned se pustil do práce…

Budějovická ulice v Táboře prošla rekonstrukcí. | Foto: David Peltán

Hlavní dopravní tepna Tábora, ta si určitě zaslouží co nejužší jízdní pruhy! Zato chodník, ten rozšíříme, klidně i tři čtyři kočárky vedle sebe ať se tam vejdou! A rovnou po obou stranách. Budějovická jako korzo! Ostrůvků ostatně také není nikdy dost… Řidiče autobusů určitě časem potěší větve vzrostlých stromů, motorkáři zase budou milovat listí na mokré vozovce… Na parkování u svých domů ať místní rychle zapomenou. A stěhování? Nebo když přijede zásobování či nedejbože sanitka? Žádný strach, na chodník nezajedou. Nejen, že bude mít vysoký obrubník, ale ještě to pojistí kovové sloupky. Doprava si holt chvilku postojí. Jen ať se řidiči potrénují v trpělivosti! Architekt si zálibně prohlédl svůj návrh a pak s úsměvem zaklapl desky. Inu, fakt dobrá práce!