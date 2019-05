Škoda, že tam bylo tak často možné zahlédnout ono okřídlené úsloví, jak vidím třísku v oku souseda, ale břevno ve svém oku už ne. Mládež je zkrátka hloupá verbež, co nezná historii, často znělo. Jak jinak.

Tedy pro upřesnění: Tábor žádná Rudá armáda neosvobodila. Dorazila až poté, co už Němci dávno utekli směrem na západ do americké okupační zóny. Pokud se nepletu, do Tábora dorazila až 10. května.

Ono vůbec to „osvobození“ celkově dost smrdí. A vůbec tím nemyslím sem tam nějaké to malé znásilněníčko ze strany Rudé armády. To se stát holt může kdekoli, chyba jednotlivců, jak víme.

Ale to, že docházelo k systematickému odvlékání československých občanů (hlavně těch s bělogvardějskými kořeny), okecat prostě nelze.

Oni ostatně ti „neznalostí mladých“ tolik pobouření spoluobčané moc nechtějí slyšet skutečná fakta.

A jedním z nich je třeba také to, že druhou světovou válku nerozpoutali jen Němci sami. Sovětský svaz se totiž přidal hned jak to šlo. Však půlka Polska se šikla, ne že ne.

A Molotov s Ribbentropem si toho panáka aspoň nedali nadarmo. Tak vesele připijme s nimi, třebas na Katyň!