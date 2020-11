Zdroj: Deník / RedakceJiní si zase zkracují cestu takzvanou Valentovou spojkou mezi Čekanicemi a Zálužím. Jde o účelovou komunikaci v nevalném stavu, zkrátka tankodrom plný zablácených pastí na medvědy, ale je krapet širší. Škoda, že se předtím nedočkala aspoň malé opravy, stačilo by i zavezení největších děr štěrkem.

Někteří řidiči zase využívají cestu přes školní statek v Měšicích. Tam z toho také nejsou dvakrát nadšení. Pro dosud poklidný statek je to nezvyklý a nepříjemný provoz. Navrch už tak dost poničené retardéry dostávají zabrat ještě víc. Ale co naplat – přizpůsobit se teď musíme všichni. Však do dvou týdnů má být kompletně hotovo.

A pak by bylo dobré zamyslet se nad pár otázkami. Nestálo by přece jen za to, zkusit dát Valentovu spojku do lepšího stavu? Nikdy nevíme, kdy zas bude potřeba. Zpomalovací retardéry na statku? Vážně jde o tak úžasný prvek bezpečnosti dopravy?

A když už se opravuje frekventovaná křižovatka u Brisku – nezasloužila by si takhle náhodou i vlastní semafory?