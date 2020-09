Zdroj: Deník / RedakceNejen, že je jimi zaplevelený internet a sociální sítě, ale blouznivci už vyrazili i do ulic. Dokonce v mém rodném městečku obcházejí se slovy „měli byste o tom něco napsat“. A o čem že?

O tom, že roušky z nás dělají ovce a žádný covid vůbec neexistuje, jde totiž o spiknutí iluminátů a Billa Gatese, kteří nás všechny chtějí pomocí povinného očkování nejprve načipovat, a časem většinu rovnou i vyhubit.

Až z toho jde člověku hlava kolem. A to jsem fanouškem konspirátorů, a rád si je občas poslechnu… Hlavně, když se mezi sebou hádají třebas ti, kteří tvrdí, že Američané nikdy na Měsíci nepřistáli; s jinými, kteří zas věří, že už mají desítky let na odvrácené straně vojenské základny. To bývá i celkem zábava… Ale většinou se jednalo o hádky bláznů.

Nesmyslům o čipech v budoucím očkování však začíná věřit na můj vkus až příliš mnoho dosud celkem normálních lidí. Snad je to časem přejde, a nesklouznou – kdoví – třeba až na „plochou Zem“.

Mimochodem – to, že Bill Clinton je ve skutečnosti robot, jste věděli? A celá aféra s Monikou Lewinskou byl jen dobře promyšlený manévr, jak od toho odvést pozornost…