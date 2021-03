Jiří Dintar.Zdroj: Deník / RedakceJak už je tradičně dobrým zvykem, odborníky důrazně doporučovaná opatření vyhlašuje vláda pokud možno s co nejdelším zpožděním. Například lockdown, jinak též krásně česky zvaný uzávěra.

I tak je ale všechno zase jen tak „napůl“. Svou babičku v jiném okrese nejmíň tři týdny nenavštívíte, dokonce vám ani nebude smět přijet na svatbu, zato vyrazit přeplněným autobusem vstříc dvanáctihodinové směně? Jistěže, s respirátory u linky, tedy jen tam, kde je to striktně vyžadováno… Spolu si pak v přeplněné kuřárně aspoň pěkně od plic můžou všichni zanadávat, ať už na cokoli.

Třeba na to, jak Frantu málem nahlásil Jarda hygieně, naštěstí mu to ale včas rozmluvil. Nebo na to, že se kvůli nějaké „chřipečce“ přece nenechá připravit o čtvrtletní prémie. Jinde by zas někdo zodpovědnější na testy rád vyrazil, ale dobře ví o vztyčeném prstu šéfa a hrozbě ztráty zaměstnání. A jinde zas – přes veškerá doporučení – musí do kanceláře i ti, kteří by svou práci mohli klidně dělat z domova. Ale tam by přece nebyli pod dohledem, vysvětlí šéf, zatímco sám lehce pokašlává do rukávu. Také on je na pracovišti „nepostradatelný“…

Co si budeme povídat, podobných příběhů jsme přece každý stihl už zaznamenat víc než dost. A je úplně jedno, kdo je tím nezodpovědným jednotlivcem. Tu hlavní zodpovědnost totiž v boji s pandemií nese vláda. Spoluzodpovědnosti nás to sice nezbavuje, ale není možné ji hodit na hrb každého jednoho z nás.

Máme mnohonásobně vyšší počet případů onemocnění covidem než zbytek Evropy. Některé nemocnice hlásí nedostatek lůžek na jipkách. Blížíme se chvíli, kdy budou muset lékaři volit, koho na ventilátor připojit a koho ne. Budou volit podle věku? Nebo rozhodne los? Alespoň se nově začínáme učit význam slova „triáž“ – neboli třídění pacientů podle šance na přežití. Ten má větší šanci, dostane léčbu, ten menší, má smůlu… Doteď jsme si to neuměli představit, možná tak ještě při letecké havárii. Toho vezme sanitka dřív, tamtoho až nějaká další. Z jednoho ventilátoru ovšem lékař kouzelnou hůlkou dva – pro dva dusící se pacienty – neudělá…

Kola průmyslu se ale točí dál, přestože je pracoviště vedle rodiny tím nejčastějším místem nákazy. Služby trpí už několikaměsíční uzávěrou, ale průmysl? Ten se zkrátka nesmí zastavit. Jo, a ještě květinářství. Asi abychom našim mrtvým blízkým mohli koupit alespoň kytičku na hrob. Dlouho protahovaná agónie místo krátkého a tvrdého řezu. Přitom odborníci už dlouho doporučují totéž: krátkou, ale opravdu tvrdou uzávěru. A nejde jen o průmysl. Nic proti pekařstvím – ale potřebujeme každý den třeba čerstvé rohlíky? Není lepší týden nevylézt z domu a žít ze zásob? A srazit čísla na půlku?

A mezitím? Brát vakcíny, odkud to jen jde. Když ruským Sputnikem a čínským Sinopharmem může očkovat půlka světa, co bychom nemohli my. Klidně jen dobrovolníky a za finanční úhradu. Proč ne. Zájemců by se našlo dost. Ještěže ten covid není drobet „přísnější sekáč“, to bychom tu s tímhle přístupem už dávno vysypávali hromadné hroby vápnem.