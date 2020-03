Když po příjezdu z Itálie o své vlastní vůli nastoupila na preventivní týdenní karanténu (žádná povinná v tu dobu ještě nebyla), strhlo se mezi jejími pacienty celkem slušné haló.

Ostatně povinná karanténa se vládě také moc povedla. Vyhlásit „s okamžitou platností“ něco, co začne platit až o 24 hodin později, je výkon hodný Monty Pythonů. Dost lidí tak návrat stihlo ještě před půlnocí a karanténě se vyhnou. No, a ti co přijeli až po půlnoci, šup na dva týdny zavřít doma!

Pokud si v Itálii stihli udělat nějaké kamarády, co s nimi přijeli do Čech, tak je mohou poprosit o donášku jídla. Na ně se totiž karanténa nevztahuje. Ta platí jen pro navracející se Čechy. Vlastně pro všechny ne, někteří – jako třeba řidiči dálkové dopravy – z ní byli nakonec vyjmuti… Kocourkov?

Zákaz účasti diváků na biatlonu v Novém Městě na Moravě ano, ale fotbalové derby nebo hokejová utkání? Ne, těm se virus určitě vyhne, je totiž fanouškem biatlonu! Zkrátka jedno polovičaté řešení vedle druhého. Když karanténa, tak hned a pro všechny. Když zákaz hromadných akcí, tak ne jen některých – ale všech třeba od stovky lidí výš.

Ale žádný strach. Skutečný pachatel šíření viru již byl odhalen a vláda chystá nesmlouvavý zásah: kromě biatlonu se zákazu dočkají i koncerty kapely Chinaski. Obsahuje totiž v názvu jak Čínu, tak lyže. A navíc, jeden z členů je Malátný…

(Tento komentář byl psán a šel do tisku v pondělí. V úterý Bezpečnostní rada státu zakázala pořádání akcí s účastí nad sto lidí.)