Zdroj: Deník / RedakceTentokrát pod taktovkou krajně pravicové Národní demokracie, která na akci lákala plakátem ďábla s injekční stříkačkou, namířenou přímo proti obličeji plačícího nemluvněte s rouškou na obličeji.

V podobně bizarním duchu pak pokračovalo i samotné setkání, kterého se včetně organizátorů zúčastnilo kolem čtyřicítky lidí. Po nevýrazném řečníku, kterému navíc nebylo přes hluk zapnuté elektrocentrály příliš rozumět, přišel zlatý hřeb představení: Adam B. Bartoš. Bývalý novinář, nyní předseda Národní demokracie, který si za své aktivity již dvakrát vyslechl rozsudek soudu.

Nutno podotknout, že celkem zdatný rétor si tentokrát odpustil protižidovské útoky, jinak se však jednalo o obvyklou snůšku konspiračních teorií a obvinění. Účastníci demonstrace si tak vyslechli, že covid je celosvětový podvod, jímž se nadnárodní globalistické elity snaží nastolit nový světový řád. Došlo i na obvyklý argumentační faul – útok na „slaměného panáka“.

V tomto případě bylo jako terč boje vybráno povinné očkování. Co na tom, že se nic takového nechystá? Radikálové si s fakty hlavu příliš nelámou. Přesněji, mají přece „alternativní fakta“. Spiknutí George Sorose s Billem Gatesem za účelem umístění nanočipů do vakcíny bylo jen jedním z nich. Zkrátka panoptikum…

Bartoš tentokrát nikomu nehrozil oprátkou jako před lety na jiné demonstraci. Došlo „jen“ na vyhrůžku karikatuře Jana Hamáčka v červeném svetru, která na pódiu povlávala ve větru. A to „zašťouráním špejle s vatou hluboko do nosu, až někam k mozku“. Však co jiného si zaslouží ti, kteří nevěří konspiracím o neexistenci nemoci, že?

Je smutné, když se oprávněný strach lidí z budoucnosti rozhodnou zneužít radikálové. Třeba tím, že popřou skutečnost a vytvoří fiktivní podobu světa plného tajemných a podlých intrik. A snaží se do ní zatáhnout další…

Tentokrát v Táboře zabublaly opravdu hodně kalné vody.