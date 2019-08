Táborští radní nejprve konstatovali, že město žádný pozemek, který by byl pro hostování cirkusu vhodný, ani nevlastní. Pokud by nějaký mělo, stejně by povolení nevydalo. Budiž, to se dá celkem pochopit. Jsou to pozemky města, ať o nich městští zástupci rozhodují dle svého nejlepšího uvážení.

Ovšem další úvahy o tom, že by nemuselo být vůbec od věci zakázat hostování cirkusů na soukromých pozemcích? To už je poněkud přes čáru. Dá se pochopit, že ne každý souhlasí s drezurou zvířat. Alespoň tak se ve vzájemné shodě vyjádřili místostarostové Václav Klecanda a Michaela Petrová.

Ovšem soukromý majitel má mít právo si sám rozhodnout, k jakému účelu chce svůj pozemek poskytnout a k jakému nikoli.

Cirkusy s drezurou zvířat zakázány nejsou. Město by tak nemělo suplovat zákonodárce, a snažit se omezit to, co mu nepřísluší. Pokud se mi nelíbí provozování aut se spalovacími motory, nebudu nejspíš na svém pozemku zřizovat čerpací stanici. Ani na pozemku, o němž mám právo rozhodovat. Neomezím v tom však někoho jiného u jeho vlastního pozemku.

To by mělo platit i u cirkusů. Nebo se snad někdo příště pokusí o zákaz provozování soukromého řeznictví v katastru města, protože je sám vegetarián?