Brigita, jak zní přezdívka nové britské mutace koronaviru, která se šíří výrazně rychleji než dosavadní kmen, se u nás už stihla zabydlet. Podle pondělního vyjádření krajské hygieničky Kvetoslavy Kotrbové je sice na jihu Čech situace klidnější než jinde, přesto bychom ale neměli plesat radostí. Obzvlášť tady na Táborsku. V kraji hygienici zaznamenali sice jen 175 případů britské mutace – z toho ovšem 154 právě z Táborska. Ostatně v některých krajích je až polovinou nových případů, takže se dočkáme brzo i u nás.

Brigita nám tedy co nevidět pěkně zahýbe nárůstem případů. Oxfordský vědec Jan Kulveit použil výstižné přirovnání: „Řešíme lesní požár, který se už několik měsíců nedaří uhasit. Po mnoha měsících zkušeností je na místě debata, jaké prostředky hašení jsou přiměřené a jaké ne. Zprávy meteorologů o tom, že rychlost větru stoupne na sílu vichřice, jsou bohužel něco, co situaci radikálně mění. Přiměřenost všeho je proto třeba hodnotit ne ve vztahu k tomu, co bylo; ale k tomu, co bude a hrozí.“

No, a my? Místo přípravy na přicházející vichřici? Div, že nepopouštíme uzdu a nerozvolňujeme… však k tomu chybělo vlastně docela málo. Pro okolní státy, které ten náš Kocourkov sledují, se tak právem stáváme poněkud strašidelným Mordorem jak z románů J. R. R. Tolkiena. Není se co divit Německu, které jasně řeklo, že o další zavlečení nákazy z Česka nestojí. Zkušenost z pohraničí jim nejspíš stačila.

My se ale víc omezovat nechystáme. Většinu toho, co děláme, děláme tak nějak napůl. I ten lockdown. Vybaví si vůbec ještě někdo, že máme – ano, ještě pořád – lockdown? A zákaz vycházení i během dne?

Ono by stačilo, aby ten (občas zvažovaný) šestý stupeň PES byl úplně stejný jako pátý. Jen s tím rozdílem, že v šestce by stát svá nařízení opravdu kontroloval a vymáhal.