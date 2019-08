Na parkovišti u čerpací stanice v blízkosti severního ukončení dálnice D3 u obce Mitrovice došlo ke zdánlivě banální kolizi autobusu a osobního automobilu.

Jak oznámil policejní mluvčí Miroslav Doubek, dechová zkouška na přítomnost alkoholu u řidiče autobusu, který převážel 16 nezletilých dětí a 2 dospělé osoby z Českých Budějovic do Pardubic, ukázala hodnotu 2,84 promile. Při následující zkoušce u něj policisté naměřili dokonce 3,04 promile. Řidiči byl na místě odebrán řidičský průkaz. Čeká ho soud, jenž rozhodne o jeho vině, či nevině.

Podle nedávných statistik, které zveřejnil Besip, stojí za úmrtím zhruba každé 10. osoby, která přijde o život při dopravních nehodách, požití alkoholu před jízdou.

Možná časem dospějeme k tomu, že před tím, než řidič nastartuje automobil, bude muset dýchnout do alkoholtesteru zabudovaného přímo ve vozidle. Utopie? Nebo snad přehnaný zásah do soukromí? Co se zeptat pozůstalých – matek, otců a dětí – po lidech, kteří padli za oběť zbytečným nehodám, při nichž sehrála roli opilost?

Alkohol za volant jednoduše nepatří. Všichni to víme. Bohužel se vždycky najde někdo, kdo rád porušuje pravidla.