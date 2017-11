Kolem letiště na Všechnově krouží vězeňská služba

Tábor - Armáda hledá movité kupce, kteří by vydali miliony za letiště na Všechově a kasárna v Táboře. Kolem pozemků na letišti teď krouží Vězeňská služba ČR.

Letiště u Všechova.Foto: Deník/ Alena Šatrová

Mluvčí instituce Petra Kučerová ale mnoho neprozradila. „Mohu potvrdit, že probíhají jednání o případném využití této lokality pro potřeby VS ČR, není tedy zatím vůbec jasné, zda tato lokalita využita takto bude. Podrobněji o tom budeme média informovat ve chvíli a v případě, že se o využití rozhodne a kdy budou informovány všechny zúčastněné strany, to znamená i zástupci samosprávy,“ napsala na dotaz Táborského deníku.

Ani vedení města nyní nemá konkrétnější informace. Starosta Jiří Fišer potvrdil, že ji pouze zachytil. „Něco jsem slyšel, oficiálně nás ale nikdo neinformoval, neboť nejde o náš majetek,“ potvrdil a znovu připomněl, že jakékoli výstavbě na letišti u Všechova v současné chvíli brání územní plán Tábora. Investor by nejdříve musel docílit jeho změny.

Pak by tam zřejmě mohla stát i věznice. Protože pozemky pro ni VS hledá. S tímto záměrem se zajímá i o půdu v bývalém vojenském areálu v Mokré, jehož vlastníkem je Homole u Českých Budějovic. Podle starostky Jaroslavy Heřmánkové jednání s vězeňskou službou ale zatím nikam nepostoupila.

Investiční záměr na Všechově by zkomplikoval život leteckým modelářům, kteří na pozemcích trénují a pořádají i mezinárodní závody. „Na modelářské schůzi o tom padla řeč, ale víc k tomu nevíme. Samozřejmě by nám to vadilo, kdybychom o letiště přišli, protože volné modely potřebují velkou plochu a takových v republice moc není,“ řekl za modeláře Pavel Kňákal.

Armáda bývalé vojenské záložní letiště v roce 2010 na čtvrtý pokus prodala Milanu Zítkovi z Frymburska, jenž kývl na cenu 79,5 milionu. Z obchodu ale stejně nakonec sešlo. Jak se prodlužuje čas, snižuje se i cena. Původně za plochu chtělo ministerstvo obrany 138,5 milionu. Před pěti lety už jen 42,5 milionu. Momentálně v aktuální nabídce letiště není. Miroslav Rozsypal z odboru nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany uvedl, že další kolo s novou cenou spustí až kolem Nového roku. Ovšem jen v případě, že o majetek neprojeví zájem některá ze složek rezortů státu.

Prodej bývalých kasáren

Stejné úsilí vynakládá stát u prodeje svých budov v areálu bývalých kasáren, která se nepodařilo proměnit v okresní soud. Ministerstvo spravedlnosti kasárenské budovy prodává přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. A teď vypsalo druhé kolo výběrového řízení. Mluvčí úřadu Radek Ležatka uvedl, že cena z 19,5 milionu klesla na 16 milionů.

„Věříme, že druhé kolo bude už úspěšné, nějaké indicie máme. Určitě jde o zajímavé území,“ říká mluvčí s tím, že do prvního kola se jim ale nepřihlásil žádný zájemce. Nyní mohou svou nabídku podat do 28. listopadu devíti hodin.

Kam až cena může při opakovaném prodeji spadnout, Radek Ležatka neodhadne, ale na bezúplatný převod budov na Tábor to zatím nevypadá. Město by v tomto případě nechalo objekty zbourat a místo nich založilo nový park. Pro areál by pak hledalo nového investora, jenž by dokončil původní plány na vytvoření nové městské čtvrti.