"Začalo to tím, že jsem čekala syna a hledala jsem krásný kočárek jak ze zámku či pohádky. Nějaký nesportovní, který by ke mně seděl, nejsem moc sportovní typ. Našla jsem jeden retro, opravila ho a pak další a další až jich bylo deset. Kamarádka Anička Koubová mě pak přivedla na myšlenku je vystavovat," popisuje začátky autorka Markéta Kubová. Kočáry začaly obě vystavovatelky sbírat v roce 2015, o rok později je poprvé v Bavorově vystavily.

Na výstavě mohou diváci zhlédnout historický průřez vývojem kočárků. Ve dvou místnostech jsou vystaveny, ve třetí si mohou zájemci zkusit kočárek pohoupat, nebo si zkusit přebalit miminko.

"Kolekci jsme sem museli přivézt šestnáctitunovým kamionem, protože ačkoli tu není kompletní sbírka, je jich hodně a některé nejdou ani rozložit. Jeden kočárek je tu k vidění ještě před renovací. Do restaurování jsou pak zapojené celé rodiny, naše maminky šijí a háčkují dečky, naše děti hledají další kočárky. Je za tím velká práce, časová a finanční náročnost," popisuje Markéta Kubová. Kočárky většinou zachraňují ze sběrných dvorů a největší vztah mají k těm, v nichž vozily své děti. "Vždy nás překvapí, že na kočárky reagují i muži. Většinou je chválí, někdy i se slovy: to je bomba" usmívá se sběratelka. Výstava Historické a retro kočárky potrvá v Galerii 140 do 6. března.

David Peltán