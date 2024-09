Jak upřesňuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, jedná se o obnovené setkání malých nakladatelů, autorů, překladatelů, editorů, ilustrátorů, grafických designérů, studentů a knižních profesionálů.

O podrobnostech vzkříšení zásadní kulturní akce vyzpovídal Terezu Horváthovou z nakladatelství Baobab, které festival organizuje už pojedenácté.

Jaké okolnosti či motivace vás přiměly k „návratu“?

Před těmi třemi lety jsme si řekli, že už nám festival přerůstá přes hlavu a také přes hranice našeho malého města, byli jsme unavení. Tabook od začátku vzniká od našeho rodinného stolu, což má mnoho velkých výhod, ale také svá úskalí. Byli jsme si vědomi svých limitů, zdálo se nám, že bychom se mohli začít opakovat, návštěvníků i programů pořád přibývalo, necítili jsme ale potřebnou odezvu od města a chtěli jsme si promyslet, co pro nás má a nemá smysl. Tabook vždy vyzdvihoval práci lidí, kteří nejsou tolik vidět: redaktorů, editorů, překladatelů, typografů, současných ilustrátorů, kvalitních nakladatelů a jejich autorů. Tahle scéna je neuvěřitelně kulturně bohatá a je skutečnou živnou půdou současné české kultury. Zároveň jsme vždy usilovali o propojení české a zahraniční scény, hlavně v oblasti ilustrované knihy pro děti, připadalo nám důležité ukázat, co se dělá ve světě a naopak ukázat venku, co se dělá u nás. Líbilo se nám také, že Tabook je mezigenerační: nepatří ani starým, ani mladým, ani střední generaci: sejdou se tu všichni. Nakonec jsme podlehli: mnoha lidem Tabook chyběl a nám nakonec taky.

S jakými ambicemi či cíli jste letošní ročník připravovali?

Letošní festival začíná vlastně už v pondělí 2. září, kdy do Tábora přijedou čeští a slovenští studenti typografie a ilustrace a zúčastní se sítotiskového sympózia v truhlárně, jehož výsledky představí na Tabooku. Ve čtvrtek se převážně v Divadle Oskara Nedbala odehraje mezinárodní profesionální den pro knihovníky a knižní profesionály Oko do světa: během malé konference a workshopů se tu setkají knihovníci, nakladatelé a autoři z celé Evropy. Setkání doprovodí i otevření dvou výstav: jedna se věnuje 12 malým nakladatelům z celého světa a ta druhá představí světoznámého grafika a umělce Paula Coxe (v divadelní galerii a také v galerii Okraje). V pátek a v sobotu se otevře na celý den velký knižní trh na Pražské ulici a před Střelnicí doprovozený bohatým dramaturgickým programem, který různým způsobem zkoumá hrdinství. Snažili jsme se jít více do hloubky než do šířky, tak uvidíme. Jedním z našich stěžejních podtémat je například současné Slovensko: takže kromě toho, že vystoupí kapela Drť se sólistou Fedorem Gálem, raper Čavalenky z Holíče, básnířka Juliana Sokolová nebo Džumelec, tak se bude i debatovat jak o situace v kultuře, tak ve slovenské církvi.

Co se týká běžných návštěvníků, komu je podle vás Tabook určen?

Jasně, že milovníkům knih, ale přesto… spíše přespolním nebo místním? „Tabook je otevřen všem lidem, kteří mají chuť něco objevovat, ať už čtou nebo nečtou.

Nelze zmínit celý bohatý program, mohla byste vybrat pár tipů, rad či doporučení?

Pro děti jsou připravena malá divadelní představení, ateliéry, čtení i různé podivuhodné procházky, z výstav bych kromě Paula Coxe zdůraznila velkou malířskou výstavu ostravské malířky Hany Puchové nebo dlaždicový murál a výstavu v Antikvariátu ukrajinských umělkyň EtchingRoom. Hodně se těším na setkání s režisérem a spisovatelem J. A. Pitínským, novinářkou Sašou Uhlovou, na komorní setkání s nejlepšími českými překladateli, kteří budou číst a mluvit o svých oblíbených hrdinech, na knihkupkyni Delphine Beccaria, na přednášku show Pavla Klusáka, na čtení a povídání s Alenou Machoninovou nebo Pavlem Kolmačkou, na malý nakladatelský program v maringotce nebo na současnou hudbu v podání Ensemble terrible i na různá nepředvídaná překvapení. Rada je jediná: nemusíte stihnout všechno, to nejdůležitější je přijet a najít si to, co se vás dotkne a zkrátka pobýt tu s námi.

Luboš Dvořák