Unikátní park Zelené vrchy vznikne už letos. Nad Hejtmanem ho vymodelovaly bagry

Krajští zastupitelé v závěru března schválili rozdělení peněz v rámci letošního kola krajského investičního fondu. Mezi projekty, které kraj podpoří, se dostala i realizace zastřešení a stavba nového zázemí u plánského kluziště. Město Planá nad Lužnicí má v rozpočtu na projekt dokončení zimního stadionu vymezenou částku 17 milionů. Schválená dotace z kraje činí 9 milionů korun.

Kromě střechy i zázemí

Letošní zimní sezona podle starosty Jiřího Šimánka ukázala, že zimní stadion byl správnou volbou, a vyplatí se investovat i do dostavby zastřešení, které účelně prodlouží i dobu užívání. „Chceme stadion zastřešit, postavit střechu a ze stran nechat ledovou plochu otevřenou. Součástí investiční akce bude i přístavba nového zázemí v podobě šaten a sociálního zařízení, které budou moci využívat i fotbalisté. Na střechu bychom časem rádi umístili i fotovoltaiku,“ přiblížil.

Táborská zoologická zahrada zachránila březí oslice před jistou smrtí

Zastřešení ledové plochy má být obloukového tvaru a zelené barvy, tak aby korespondovalo se sousední tenisovou halou a zapadla do prostředí. Provoz zimního stadionu by mohlo prodloužit až na pět měsíců. „Moje představa fungování je od listopadu až do března, uvidíme, jak to dopadne v praxi. Doufáme, že se nám realizace podaří uskutečnit do podzimu,“ dodal Šimánek.

Návštěvnost předčila očekávání

První ročník provozu kluziště si nemůže vynachválit. „Návštěvnost byla perfektní, jak z řad veřejnosti, tak různých spolků. Povedl se nám tu uskutečnit i velký hokejový turnaj Winter Classic Hockey Days,“ popsal starosta.

Na konci ledna se na plánském kluzišti konal hokejový turnaj Winter Classic Hockey Days, který uspořádala ve spolupráci s městem společnost Hcore production, generálním partnerem akce se stala Skupina ČEZ. Na utkání se do Plané sjelo 11 družstev z celé republiky, které ve dvojdenním klání bojovaly o poháry a medaile. Tribuny byly po celou dobu plné a diváci mohli kromě zápasů sledovat i soutěže v rychlosti bruslení, přesnosti střelby, nebo slalomu. Nechyběl ani zajímavý exhibiční zápas mezi výběrem Jiřího Šimánka Lužnice Hockey Guys a týmem Old Boys HC Motor České Budějovice, kde si zahráli i známí kanonýři z české Extraligy i zámořské NHL.

Led fungoval i přes nepřízeň počasí

Údržbu stadionu mají na starosti Technické služby Planá nad Lužnicí. Jak potvrdil jejich jednatel Ladislav Havlíček, návštěvnost opravdu předčila očekávání a v zimní sezoně jenom na veřejné bruslení (během vyhrazených 154 hodin) přišlo 8 888 platících bruslařů nejen z Plané ale i širokého okolí. „Ačkoliv nám v únoru počasí nepřálo, kdy teplo, přímé slunce a silný vítr ničily ledovou plochu, a její údržba byla náročná, i přesto je výsledná návštěvnost zajímavá,“ poznamenal.

Dále shrnul, že kluziště fungovalo na dlouhodobé pronájmy 88,75 hodin a dalším příjmem se staly i krátkodobé pronájmy v souhrnném čase 67 hodin. „Led poskytujeme zdarma navíc také základní škole (64 hodin) v rámci tělesné výchovy, místní jednotce dobrovolných hasičů (27,5 hodin) a Tělovýchovné jednotě Sokol (81,25 hodin) jako formu fyzické přípravy,“ vysvětlil Ladislav Havlíček.

„Plánští ledaři“ zvládli i citelnou oblevou mezi vánočními svátky, kdy čidla venkovní teploty na ledové ploše hlásila tři dny po sobě 13,6 °C. „I v takové teplotě se v Plané hrál hokej a bruslilo se pod širým nebem. Doufám, že se návštěvníkům na plánském „zimáku“ líbilo a zachovají nám přízeň i v příště sezoně,“ zve k návštěvě jednatel technických služeb.

Benešova vila v Sezimově Ústí se otevírá návštěvníkům