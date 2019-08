Římskokatolická farnost Klokoty nyní usiluje o získání titulu basilica minor a plánuje také stavbu penzionu s restaurací, které by návštěvníkům zpříjemnila pobyt. Klokoty by se tak pro návštěvníky staly ještě atraktivnější. Plány jim ale kříží nedostatek financí.

TITUL OD PAPEŽE

Administrátor farnosti Tábor-Klokoty Jiří Můčka vysvětlil, že titul basilica minor je čestným titulem, který významným kostelům propůjčuje papež. „V jižních Čechách zatím žádný kostel tento titul nenese,“ dodal.

V kostele, který je označen jako basilica minor, musí duchovní přibližovat názory papeže. „Papež František jde možná v některých otázkách proti proudu, ale má úžasné myšlenky a oslovuje mnoho lidí,“ myslí si administrátor farnosti.

O titul požádali již před rokem. „Zatím jsme ho neobdrželi. V přední části kostela ještě musíme udělat nový mobiliář. Ten je ale poměrně drahý,“ zmínil Jiří Můčka. Nová podoba mobiliáře se už řešila při architektonické soutěži, kterou vyhrál návrh Ondřeje Chudého. Po připomínkách tak vznikne definitivní návrh. „Poté spustíme veřejnou sbírku, potřebujeme opravdu hodně peněz, které nyní nemáme,“ sdělil Jiří Můčka. „Z Vatikánu nám přišla odpověď, že jakmile budeme mít nový mobiliář, tak nic nebrání tomu, abychom titul dostali. Osobně ale odhaduji, že to bude nějaký rok trvat, právě kvůli nedostatku financí,“ řekl.

PLÁNUJÍ VÝSTAVBU PENZIONU

Na penzion s restaurací, který by na Klokotech mohl vzniknout, už je podle administrátora farnosti vytvořená studie. Počítá s tím, že se do penzionu pohodlně ubytují turisté v počtu, který naplní jeden autobus. Investorem bude českobudějovická diecéze. „V klášteru se konají svatby a různé kulturní akce. Záměrem bylo, aby byl penzion k dispozici například svatebčanům. Sloužil by turistům, ale i táborským občanům,“ vysvětlil.

„Když navštívíte takový klášter v cizí zemi, tak je tam běžné, že zde mají kavárnu nebo restauraci, kde návštěvníci posedí a odpočinou si,“ pokračoval. Českobudějovická diecéze na penzion ale momentálně nemá peníze. „O vzniku penzionu se nyní mluví v horizontu deseti let,“ zakončil Jiří Můčka.

ČTĚTE TAKÉ:

https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/vzkaz-z-vatikanu-pridejte-kostelu-na-noblese-20181120.html

https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/biskup-vlastimil-krocil-jsem-optimista-za-25-let-se-v-klokotech-mnohe-zlepsilo-20171105.html

https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/kostel-v-klokotech-muze-byt-prvni-jihoceskou-bazilikou-20171007.html