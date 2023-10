Nedávno se stala alej součástí i naučné stezky Křížem krážem Klokoty, která byla realizována z participativního rozpočtu města, avšak letité stromy v ní nejsou úplně zdravé. To vidí každý návštěvník, co tu prochází. „Alej je krásná, máme to tu rádi celá rodina. Má kouzlo v každém ročním období, bohužel, některé stromy tu už chybí úplně, jiné jsou doslova vyžilé, zatýká do nich, mají dutiny a vypadají nebezpečně,“ popisuje paní Petra, která zde venčí psa. „Nějaká úprava, zdravotní ořez a třeba i výsadba nových stromů do mezer by nebyla na škodu,“ míní.