Prostory nově vybudované nemovitosti na třídě Kpt. Jaroše podle zástupkyně provozovatele Lucie Havrlant v první řadě poskytují luxusní kavárnu v neotřelém designu, ve stylu neoretro. „Ta návštěvníkům nabízí domácí zákusky, kávu z rodinné italské pražírny, točenou zmrzlinu a vlastní speciality,“ přibližuje.

Součástí interiéru se stalo unikátní a prostorově velkorysé fitness studio. „Vybavili jsme jej stroji, které minimálně zatěžují klouby díky své biomechanice pohybu a možností cvičit jednostranně pro odstranění svalové nerovnováhy,“ zmiňuje. Fitness se navíc dělí na tělocvičnu, cardio, funkční a crosszónu, figthroom (ring určený pro bojové sporty), zrcadlový a multifunkční sál a pro příchozí je připraven i jedinečný cvičební program na míru.

V další etapě bude možné využívat služeb imunocentra. „To jako jediné v Čechách disponuje Visbody 3D skenerem sloužícímu k zjištění celkové kondice, složení a přesnému měření propozic těla. Skener například vymodeluje reálnou postavu, zjistí hybnost kloubů a upozorní na špatné držení figury. Vyšetření je vhodné nejen pro sportovce, ale i pro každého, kdo chce vědět, jak na tom je,“ podotýká Lucie Havrlant a dodává, že regeneraci se lze v Klokotce oddávat navíc i v hyperbarické, kryokomoře či během infuzní terapie.

Interiéry slouží také wellness a spa procedurám, kde mají uživatelé možnost výběru veřejných nebo soukromých aktivit ve stejné kvalitě. „Ostatní služby, které budou nejen Táborákům k dispozici, jsou kolagenové solárium, kosmetika, modeláž nehtů, fyzioterapie, masáže, infopoint svateb na klíč, showroom přírodních produktů White Elephant a v neposlední řadě připravujeme ordinace pro pediatra, gynekologa a zubaře,“ prozrazuje za majitele Lucie Havrlant.

Název spojený se cvičební metodou

Fitness centrum dostalo název FitWay. Jméno je odvozeno od unikátního cvičebního programu, kterému se Klokotka chce prioritně prezentovat. Tento program částečně vymyslel profesionální trenér, masér, výživový poradce a bývalý voják František Vaňo.

Podle něj je koncept výjimečný komplexností. „Je to vlastně filozofie, soubor mnoha na sobě závislých činností, kterými se člověk dostane jak do kondice, tak do mnohem silnější psychické pohody a odolnosti. Jsem přesvědčen, že se mu pak bude mnohem lépe žít,“ vysvětluje.

Návštěvník, který by měl o cvičení zájem, začíná vyplněným krátkého dotazníku. „Na základě informací z něj zjistím plusy a zároveň i negativa, které budeme překonávat. FitWay nevezme člověku ze života zlozvyky nebo věci, kterému mu dělají radost, například sladkosti, dobré jídlo či kouření. Jedná se o doplňování a korigování procesů v hlubší logice,“ naznačuje Vaňo.

Jednoduše řečeno, FitWay je kombinace cvičebního programu a výživy člověka. „Tyto věci jsou na tolik provázané, že v sobě vzájemně vytvářejí logiku. Pokud člověk za dva měsíce nepozná zásadní změnu, tak to není jeho chyba, ale moje jako trenéra. Jsem přesvědčen, že výsledky uvidí absolutně každý a budou ho motivovat k tomu, aby ve snažení nepolevoval,“ konstatuje František Vaňo.

Tento cvičební plán je určen nejen profesionálním sportovcům ale i amatérům a začátečníkům. „Tvoříme ho přímo na míru. První lekci včetně vstupu mají zájemci zdarma. To proto, aby se člověk mohl rozhodnout, jestli mu to, co říkám dává logiku a je ochotný tomu uvěřit,“ uzavírá trenér.