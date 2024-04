Zdaleka přitom nemusí jít jen o ledajakou zdravotní nepříjemnost. V případě obou nemocí se pacienti mohou potýkat s vážnými fyzickými i psychickými problémy jako jsou deprese, nervová obrna, vysoké horečky a silné bolesti hlavy. Obě choroby se ze začátku projevují jako chřipkové onemocnění únavou, bolestmi svalů a hlavy, zvýšenou teplotou, případně i nevolností. Že je problém vážnější, nemocný nezřídka zjistí až ve druhé fázi.

U encefalitidy trvá obvykle 2–3 týdny a příznaky jsou mnohem horší než na začátku. Pacient zvrací, má vysokou horečku, ztuhlou šíji a silné bolesti hlavy. Nemoc může zasáhnout centrum nervové soustavy, způsobit obrnu a zanechat trvalé následky. Nezřídka se podepíše také na psychice formou depresí a poruch spánku či soustředění. Proti klíšťové encefalitidě neexistuje lék, medicína léčí pouze příznaky nemoci, lze se jí ale účinně bránit očkováním, ideálně před začátkem sezony. Že máte zřejmě boreliózu, poznáte zpravidla podle typické zarudlé skvrny se světlým středem. Pokud se nemoc neléčí, bakterie mohou začít napadat nervový systém pacienta. Lymeskou boreliózu lze léčit antibiotiky.

Předpověď aktivity klíšťat na nejbližší dny není příznivá.Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Jako prevenci v obou případech odborníci doporučují se na vycházky vhodně oblékat, nosit uzavřenou obuv, používat repelenty a hned po návratu se prohlédnout, zda nemáme přisáté klíště, pokud ano, hned je odstranit. V nadcházejících dnech bude opatrnost namístě, podle prognózy Českého hydrometeorologického ústavu se aktivita klíšťat bude držet na čtvrtém stupni pětistupňové škály, což znamená vysoké riziko. V součtu s vysokou aktivitou lidí v přírodě to může znamenat další nárůst počtu nakažených.

Černý kašel se na to stále nevykašlal

Naopak volné dny ve školní výuce mohou přinést zlepšení v další problematické kapitole, nákaze černým kašlem, který to zatím rozhodně nevzdává. Jen v minulém týdnu přibylo v Jihočeském kraji dalších 153 případů, to je o 7 více než v předchozím 16. kalendářním týdnu.

„Za sedmnáct týdnů roku registrujeme celkem 1 476 potvrzených případů pertuse. Nejexponovanějšími skupinami jsou po celou dobu jednoznačně studenti středních škol, v kategorii 15-19 let registrujeme 469 případů, to je téměř třetina všech hlášených případů v kraji. V nejzranitelnější věkové skupině mezi dětmi do jednoho roku registrujeme 23 případů, v uplynulém týdnu přibyly dva nové případy,“ říká Kvetoslava Kotrbová.

Černý kašel ohrožuje především děti, u neočkovaných novorozeňat a kojenců může mít rizikovější průběh. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Eva Kovaničová

„K sedmnáctému týdnu bylo nejvíce – 590 případů – potvrzeno na Českobudějovicku (+44 nových za uplynulý týden). Na Jindřichohradecku bylo 277 případů (+20), na Českokrumlovsku 139 (+12), na Prachaticku 123 (+10), na Strakonicku 117 (+24), na Táborsku 134 (+17) a na Písecku registrujeme 96 případů (+26). Co se týče věkových skupin, nejvíce - 469 případů – registrujeme ve věkové skupině 15–19 let, mezi školními dětmi ve skupině 10-14 let jsme evidovali 225 případů a mezi mladšími školními dětmi 5-9 let to bylo 116 případů. Sedmasedmdesát případů máme hlášeno mezi dětmi od jednoho do čtyř let a 23 případů mezi novorozenci a kojenci do jednoho roku věku. U dospělých věkových kategorií nejvíce – 166 případů - máme hlášeno ve skupině 45 – 54 let a 130 ve skupině 35 - 44 let. Naopak nejnižší výskyt je mezi seniory ve skupině 75+ a to 29 případů, mezi mladými lidmi ve věkové skupině 20 – 24 let je 36 případů,“ upřesnila data ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje Hana Bendíková.