Mluvčí třeboňských lázní Martina Herchová uvedla, že při nástupu na pobyt všichni klienti předkládají potvrzení, nebo se mohou nechat otestovat bezplatně přímo v lázních. Klienti musí tedy mít potvrzení o negativním výsledku testu, ne starším než pět dní či potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění covid-19 během předchozích tří měsíců před nástupem do lázní.

Antigenní testy jsou podle slov mluvčí třeboňských slatinných lázní Martiny Herchové prováděny ihned po příjezdu před samotným příjmem na pobyt. Testování probíhá v Infocentru Lázní Aurora každý den od 7.30 do 15.30 hodin.

„V případě negativního výsledku antigenního testu je možné se ubytovat, v opačném případě klienta k pobytu nepřijmeme,“ informovala mluvčí. Antigenní testy klientům v lázních vždy po pěti až sedmi dnech od posledního termínu testu zdravotníci opakují. V případě doporučení lázeňského lékaře může být periodicita testování klientů i zaměstnanců kratší než pět dnů.„Toto pravidlo se nevztahuje na klienty, kteří onemocnění prodělali během předchozích tří měsíců před nástupem na pobyt,“ ujasnila mluvčí.

Bertiny lázně

Od 25. ledna letošního roku se Slatinné lázně Třeboň rozhodly dočasně nevyužívat kapacit lázeňského domu Berta. Na pobyty lidé nyní přijíždí do Lázní Aurora.

„K tomuto nelehkému kroku jsme přistoupili po pečlivém zvážení všech hledisek. Současná situace coronavirové pandemie není pro lázeňská zařízení jednoduchá. Její důsledky se významnou měrou odráží v obsazenosti obou lázeňských domů a s tím spojené ekonomice lázní. Naší prioritou je zachování pracovních míst zaměstnanců, kteří jsou pro nás, jako poskytovatele služeb, klíčoví," komentovala situaci Martina Herchová.

Zaměstnanci Bertiných lázní jsou dočasně přesunuti do sesterské Aurory.

V rámci plošného testování prošlo na začátku ledna antigenním testováním téměř 500 zaměstnanců třeboňských lázní. „Stejně jako klienti, jsou i všichni naši zaměstnanci testováni opakovaně,“ vysvětlila Martina Herchová.

Veškerá uvedená opatření jsou podle jejích slov platná do odvolání. „Věříme, že tyto kroky významnou měrou přispějí k bezpečnému absolvování všech pobytů i k zajištění bezpečnosti pro naše zaměstnance,“ sdělila. Dále uvedla, že Slatinné lázně Třeboň jsou zdravotnickým zařízením a očkování pro zaměstnance je zde prioritou. „V této záležitosti komunikujeme s Jihočeským krajem a nemocnicí v Jindřichově Hradci,“ nastínila.

Propad v počtu klientů ve srovnání se stejným obdobím let minulých, je podle mluvčí zhruba o polovinu. „Zdravotní pojišťovny zasílají méně návrhů, to je dáno tím, že se lidé bojí jet do lázní a že se i méně operuje na ortopediích,“ míní mluvčí.

Propad v počtu poukazů je způsoben, jak doplnila mluvčí, odkladem plánovaných ortopedických operací a obavou klientů absolvovat v této době lázeňskou péči. „Dále obsazenost ovlivňuje prodloužení platnosti poukazů ze tří na šest měsíců, kdy klienti léčbu odkládají na jarní a letní měsíce. V důsledku vládních opatření je také omezeno portfolio samopláteckých pobytů, které můžeme nabízet,“ zdůvodnila, proč je v lázních nyní méně hostů než vloni.