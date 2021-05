Zdroj: Deník

Na keramický hrnek, talíř či mísu namaluje kromě tradičního dekoru i reálný obraz. Vanda Pertlová je keramičkou a malířkou, které stačí pár minut na to, aby například fotografie zvířete přenesla na keramické výrobky. Velikou trpělivost a nadání zdědila po mamince, se kterou v dílně U Kočků v obci Sviny na Táborsku vytváří užitkovou keramiku lidem na zakázky.

„Každý den se tu sejdeme i s točířem, který přijede do Svinů ze Ševětína. Začínáme před osmou hodinou, rozdělíme si práci tak, jak máme rozepsané zakázky a podle toho, jak jezdíme o víkendech na trhy. Do středy musíme naplnit pece výrobky, aby se to stihlo vypálit do víkendu,“ přiblížila malířka keramiky svůj den. „Já celý den sedím za stolem a maluju. Mamka dělá servis, nakládá z pece a vykládá z pece výrobky. Glazuje, balí bedny a další. Já mám méně času kvůli dětem, tak maluji. Je to živobytí pro celou rodinu,“ líčí.

Firma U Kočků má už více jak dvacetiletou tradici. „Mamka tady firmu rozběhla. Pracovala kdysi v Jihotvaru v Hrdějovicích a tam ji hned nepustili k malování, ale napřed dělala těžkou práci. Nakládala vozové pece, tahala těžká prkna s výrobky. Potom se dostala do malírny, kde se vypracovala,“ popsala malířka a přidá historku o rodinné dílně U Kočků.

„Jmenovali jsme se Radostovi, Kočka se jmenoval můj praděda a děda, kteří tento dům postavili. Taťka byl do šesti let Jan Kočka, pak se děda rozhodl, že celou rodinu přejmenuje na Radostovi. Takže v první třídě šel taťka do školy jako Radosta. Nechtěli jsme, aby příjmení zaniklo, tak jsme si ho dali do názvu firmy,“ říká s úsměvem. „Taťka má ještě svojí firmu, protože je puškař. Pojmenoval ji Jan Kočka Radosta,“ dodá žena, která se řemeslu naučila na střední škole v Bechyni a poté pokračovala studiem na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Učitelkou ale není. Věnuje se řemeslu.

„Já jsem chtěla dělat vždy něco uměleckého. Naši mě ke keramice přiměli a stále mě to baví. Někdy je to náročnější, musíme jako rodina dobře fungovat. Je to fajn spolupráce, ale někdy je to náročnější,“ líčí malířka. Maminka je pro ni inspirací. „Mamka jde do dílny a nikdy neřekne, já jdu domů, jsem unavená. I když je v důchodu, tak pracuje pořád naplno. To, co namaluje je stále krásné a drží to kvalitu. My ji musíme říkat, aby si odpočinula, když je víkend,“ vypráví Vanda Pertlová.

Výrobky malířky se ale od maminčiných odlišují. „Mamka má dlouholetou praxi v malování a já do toho vnáším trošku moderní dekory. Mamka se drží těch tradičních. Jsou to dekory, které se dají najít na keramice, která je stará i sto let. Například různé plody jako švestky a třešně,“ zmíní malířka s tím, že s maminkou vyrábí užitkovou keramiku, jako jsou půllitry, konvice, kávové sety, zapékací mísy, koláčové formy. „Já se specializuji na malování realistických předloh zvířat. Namaluji psy, koně a jiná zvířata podle fotek,“ uzavřela malířka keramiky.