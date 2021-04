Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Jak byste vesnici – Záblatí lidem přiblížil?

Záblatí je malá vesnice pod hrází velkého rybníka, je zde klid, někdy až moc. Máme zde skoro vše, co k životu potřebujeme a i případný návštěvník si zde určitě vybere.

Jaké zde mají návštěvníci možnosti?

Právě těch možností zde moc není, ale je zde klid, který mnozí určitě hledají. Kousek od obce je rozsáhlý les vhodný pro sběr borůvek i houbaření. Protože jsme krajem rybníků, stojí za návštěvu kromě Záblatského rybníka i okolní rybníky. Máme zde budovu školu školy, ve které se jistě přes 40 let bohužel neučí. To je problém všech malých vsí (nejsou děti).

Kde se v obci mohou zrelaxovat či si dát občerstvení například cyklisté?

V Záblatí je díky hospodskému výborná hospoda, kde je možno posedět a pobavit se. Součástí hospody je penzion, kde poskytujeme ubytování ve třech dvoulůžkových a jednom čtyřlůžkovém pokoji. Když mohly být otevřené hospody , bylo otevřeno 5 dnů v týdnu. Součástí hospody je i venkovní posezení na zahrádce nebo pod krytou pergolou. Vedle hospody je multifunkční hřiště s umělým povrchem,. kde je možné sportovní vyžití pro domácí i ubytované návštěvníky. V létě sem na kole jezdí mnoho turistů, kteří si naši hospodu oblíbili. Děti hostů mají možnost využít naše dětské hřiště.

Vesnice je známá i díky ikoně současného českého šoubyznysu a nejpopulárnějšímu moderátorovi u nás, Leoši Marešovi. Také s vámi zajde na pivo?

Leoš Mareš zde vlastní chalupu a docela se zúčastňuje akcí, které obec pořádá – stavění Máje, pálení čarodějnic , pouť… Chalupu zde vlastní mnoho let a do vsi vcelku zapadl, když tady pobývá, zajde i do hospody.

Jaké investice máte v obci za sebou? Co byste chtěl v obci do budoucna upravit?

Největší a nejdůležitější investice byla výstavba vodovodu, v mnoha rodinných domech nebyla kvalitní pitná voda. Tím se vyřešil zásadní problém bydlení v naší obci. Také jsme mohli vybudovat ubytování v penzionu, který nám dnes přispívá do obecního rozpočtu. Již v začátku mého starostování se povedlo přebudovat chátrající objekt v úspěšnou hospodu s ubytováním, kde se schází pravidelně celá vesnice. Další investice je vedle hospody krásné multifunkční hřiště s umělým povrchem na tenis, volejbal, nohejbal… Dále jsme celkově zrekonstruovali budovu obecního úřadu. Na části je hasičárna, na další části byl plánovaný obchod a v další části jsou místnosti obecního úřadu. Do nově zrekonstruovaného obchodu se nám bohužel nepodařilo najít nájemce. To znamená, že už asi 4 roky nemáme ve vsi obchod. Prostory pro obchod jsme tedy přebudovali na apartmán.

Do čeho dále budete v budoucnu investovat?

Další investicí je oprava místních komunikací. Letos nás čeká generální oprava jedné části místní komunikace. Do budoucna nás čeká oprava a předělání budovy bývalé školy. Hodně práce v dnešní klimatické situaci je starost o obecní lesy. Povedlo se nám krásně zrekonstruovat Pomník padlým občanům Záblatí v první světové válce a jeho okolí.

Máte nějaké místní spolky? Držíte na plesy a další akce, když zrovna nejsme zavření z důvodu epidemie doma?

V naší obci jsou celkem aktivní hasiči, kterým jsme opravili garáž (hasičárnu) a koupili nové auto. Pravidelně se v režii hospodských a s pomocí obce pořádá ples, dětský den, pouťová zábava, podzimní rybí hody, občasné opékání prasete na zahájení sezony a na ukončení léta, vánoční zpívání u kapličky. Dále pravidelně stavíme Májku a pálíme čarodějnice.