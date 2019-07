Příprava byla veliká, uvažovali jsme, že pořídíme pro prcky na osvěžení malý „myslivecký“ bazének, kde se budou moci v těch 35 stupňových vedrech cákat. Nesehnali jsme takový, jaký jsme chtěli, tak jsme naaranžovali stromky a chvojí, aby to vypadalo, jako v lese.

Den začal krásně, sluníčko svítilo, větříček lehce pofukoval, nic nenasvědčovalo karambolu, který se nezadržitelně blížil. Od 14 hodin, kdy akce začala, jsme na dvorku mezi domy přivítali choreografku Lydii Humlovou a její břišní tanečnice z DDM Tábor, představila se nám ZUŠ, výtvarný obor pod vedením učitelky Ireny Dandové s módní přehlídkou na téma příroda. DDM Tábor si připravil pro malé návštěvníky stanoviště, kde mohly děti vyrábět magnetky z pěnové gumy, mohly si na obličej nechat namalovat zvířátko a také vybarvovat keramické myslivecké zápichy do květináčů. Těchto stanovišť se ujali zkušení pracovníci DDM Dana Dudová a Stanislav Kafka, který také celou akci ozvučil.

Na dalším stanovišti byli zástupci kulturní komise OMS Tábor a s dětmi vyráběli ptačí budky a slaniska. Vrtalo se a šroubovalo. Do toho všeho se četly ukázky myslivecké literatury pro děti i dospělé, kolega Pavel Kodad přijel s ukázkami výroby šperků z parůžků, byla možnost občerstvení, a jako zlatý hřeb odpoledne měli přijít Táborští myslivečtí trubači pod vedením Jaroslava Tupého, kteří na Slovensku zvítězili v Česko-slovenské soutěži mysliveckých trubačů a stali se tak mistry České republiky v mysliveckém troubení.

Dříve, než mohli trubači ukázat, co umí, přišla bouřka. Řekli jsme si: „To dáme.“ No, nedali. Během pár vteřin se zvedl mohutný vítr a začal se s námi prát o stany. Aby toho nebylo málo, nebe se zatáhlo a průtrž mračen, která následovala, celou zkázu dokonala. Děti i dospělí návštěvníci, kteří u nás v té době ještě zůstali, se rozlétli do volných prostor a kanceláří, kde se sušili u teplého čaje a lehce navlhlých buchet. My ostatní, odpovědní za celou akci, jsme se snažili zachránit, co ještě šlo. Kamarádka, která zůstala pod stanem a smála se, že je v suchu dopadla nejhůř. Úsměv na rtech jí zamrzl, když se stan zřítil. Po stanu zbylo jen několik rozjetých tyčí a plachta.

Jak rychle průtrž přišla, tak rychle odešla. Do půl hodiny nebylo po bouřce ani vidu, ani slechu. Pročistil se vzduch a ukázalo se sluníčko. Bylo přesně 18 hodin a končil nám otevřený dvorek. Poděkovala jsem všem, kteří to s námi vydrželi, a domluvili jsme se na ročníku dalším. Ale tentokrát si pro jistotu pod oblečení natáhneme plavky.

Jindřiška Nezvedová