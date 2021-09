Dětskou vstupenku získá ten, kdo na pokladně odevzdá dvě plné igelitové tašky kaštanů či žaludů. „Kaštany i žaludy ale musí být čisté, suché a nesmí být plesnivé. V opačném případě bychom je nemohli přijmout, protože by nevyhovující plody mohly našim zvířatům ublížit a způsobit jim vážné zažívací potíže či dokonce smrt,“ upozorňuje mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor patří k nejmladším zahradám v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Pro veřejnost byla ZOO Tábor otevřena o měsíc později. V roce 2020 ji navštívilo 80 tisíc lidí. Nyní je otevřená každý den od 9:00 do 19:00.

Hlavním posláním zoo je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. Nejvýznamnějším projektem táborské zoo je reintrodukce zubra evropského do české krajiny. Podrobnosti o návratu tohoto majestátního tvora a možnosti, jak tento projekt podpořit, lze nalézt na webu www.zazubra.cz. Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 380 zvířat více než 70 živočišných druhů.