Doma si pak vykládala občas s maminkou. „Bylo to jen z legrace, ale ono to všechno vycházelo. Postupem času se rozšířil okruh zájemců o výklad na známé, ale u nich člověk lehko dokáže předpokládat pocity, když je zná,“ dodala.

Toužila si rozšířit zkušenosti i o širší okruh a ověřit si, zda její schopnosti fungují i na neznámé osoby. „U někoho cizího odhad není, chtěla jsem si zjistit, jestli to opravdu ovládám, nebo je to jen znalost okolí,“ podotkla kartářka. Před pěti lety si proto založila vlastní webové stránky i youtube kanál (ZDE), kde ji mohou zájemci oslovovat. Výklady zvládá i na dálku, komunikuje i přes sociální sítě.

Snaží se pomáhat

O osudech svých klientů striktně zachovává mlčenlivost, jejím hlavním posláním je jim pomoci. „Je to něco jako lékařské tajemství, jsem taková jejich vrba. Většinou jde o lidi, kteří jsou sami, chtějí namotivovat, poradit, je to hodně o psychologii a povídání si,“ míní Dostálová.

Jde především o osoby potýkající se se životními trablemi. „Moje práce spočívá v tom, že se jim snažím poradit. Ptám se karet na přítomnost, budoucnost, ale hlavně se jim chci pomoci najít řešení. Nedalo by mi spát, kdybych jim neposkytla nějaké východisko,“ dodala.

Nejčastěji se dotazy týkají témat jako láska, vztahy, rodina, zdraví, práce a finanční situace. Jaké karty použije hodně záleží na osobnosti člověka, s kterým jedná. „Na zdraví jsou nejvhodnější Taroty dobra, které jsou hodně přírodní. Karty vybírám podle energie té osoby, před výkladem se musíme napojit. Záleží na tématu i lidech,“ vysvětlila Kristýna.

Rok kreativity a sbližování

Rok 2023 by podle ní měl přinést vysokou dávku kreativity. „Číslo tři na konci je hodně do obzoru a do kreativity. Lidé s životním číslem tři by měli v tomto roce pookřát. Myslím si, že co se týče ezoteriky a energií, tak už tyto věci nachytáváme teď, protože židovský kalendář oproti našemu novodobému začíná už v září,“ popsala Dostálová.

Nový rok pro Jihočechy podle ní přinese zejména vylepšení vzájemných vztahů. Z kolektivního výkladu vyčetla, že nás krize sblíží a budeme si pomáhat. „Spoustu lidí se podle karet bude spojovat na rozdíl od letošního roku, kdy spoustu lidí a párů zažilo rozchodový maraton. Na kartách je vidět, že se nyní vylepší komunikace, lidé se budou spojovat v pracovním i rodinném kolektivu a dávat znovu dohromady i v milostných vztazích,“ popsala.

V kartách vyčetla spoustu setkání, stráveného času s lidmi, což je pravý opak předchozích covidových let. „Vidím tu silné sdružování, seskupování lidí do skupin. Jsou tu různé společné aktivity, společenské události i oslavy. Vidím tu jakýsi nástup počínajícího vítězství,“ četla dále z tarotových obrázků.

Vysoce postavená osoba udělá chybu

Vyplout na povrch mají i zajímavé informace o vysoce postavené osobě, pravděpodobně někoho z politického dění. „Týká se to toho vítězství, bude se to řešit i mediálně. Všichni podvědomě tuší, že se něco takového stane. Přijde mi, že jde o člověka ve vysokém postavení. Vypadá to jako přijatelná volba, ten člověk měl těžké se dostat nahoru. Zkušenosti, které získal jsou důležité, ale v některých věcech má mezery. Může jít o jeho špatné rozhodnutí v rámci lidí,“ předpovídala s tím, že k těmto událostem by mohlo dojít na přelomu února a března.

Nesrovnalosti by se měly týkat nějakých dokumentů. „Může jít o druh vzdělání, diplomovou práci, spisy. I přes tuto chybu, která vyjde napovrch, jde o člověka na správném místě,“ upřesnila Kristýna Dostálová.

Nepříznivé finance semknou lidi

Lidé dle vyložených karet budou příští rok šetřit. „Co se týče financí, budou se Jihočeši určitě držet zpátky. Sáhneme si trochu hlouběji do kapsy. Na druhou stranu situace kolem zdražování spojí lidi, rodiny více dohromady. Finanční oběti budou sice stresovat, někdo si může sáhnout na dno, ale bude to mít pozitivní dopad na sounáležitost,“ míní kartářka.

Z hlediska omezení a restrikcí Jihočeský kraj nečeká nic nestandardního. „Nevidím nic radikálního, co by omezovala běžný život. Nepůjde o žádné přísné zákazy jako během pandemie, ale spíše standardní omezení, na které jsme zvyklí. Mimo normální běh událostí nic extrémně nevystřeluje,“ uzavřela s tím, že nás nečekají žádné velké pohromy.

Výklad pro jednotlivá znamení zvěrokruhu na rok 2023:

Beran

Berani se mohou těšit na srovnání si situace finanční, práce i mezilidských vztahů na pracovišti. Spoustu z nich má, co se týče pracovního kolektivu, ne úplně vše v pořádku. Vypadá to, že se v této oblasti budou posilovat, fyzicky i mentálně budou mít, co řešit. Budou překračovat překážky. Pokud nebudou věci řešit včas, budou se jim hromadit a oni nebudou vědět, co dříve dělat. Měli by být ve stále ve střehu a hledat východiska průběžně. Ve vztazích pro nezadané by se mohl objevit někdo až v druhé polovině roku. Ve finanční oblasti by si měli trochu polepšit.

Býk

Pokud se v býčím romantickém světě někdo neobjevil dosud, tak v roce 2023 určitě láska přijde. Mělo by to být už na začátku roku. Pokud je býk ve vztahu, bude se utužovat, pokud prožívá krizi, měla by se vyřešit. Býci by tak měli být sice spokojenější, ale nesmí zapomínat řešit věci kolem sebe. To by jim mohlo dělat problémy. Může se objevit těhotenství, či plánování mateřství. Ženy by si měly dát pozor na zdravotní potíže ženských orgánů. Ke konci roku se může objevit těžší nemoc, kterou je nutné včas řešit. Finanční situace zůstává v neutrální rovině, nezlepšuje se, ani nezhoršuje. Mají plnou hlavu problémů lidí kolem sebe, místo toho by se měli zaměřit sami na sebe. Dávají přednost potřebám ostatním než svým, to by měli změnit a nezanedbávat se. Protřídit si okolí, spoustu lidí kolem může být toxických.

Blíženec

Blížence čeká takový schizofrenní rok, hodně na přeskáčku. Chvilkama dobrý, chvilkama špatný. Budou zažívat takové šoky, když už budou v klidu, přijde problém, který bude třeba řešit. Spousta z nich si sáhne na dno v rámci fyzického zdraví, jako by se chtěli uhnat. Spoustu z nich může řešit vztah se svou matkou. Spousta žen tohoto znamení by mohla vyzrávat do věku, kdy chce přijmout mateřství. Je to spoustu melancholie, budou citlivější než minulý rok. Během roku mohou přijít řešení kolem stěhování, bydlení. Pozor by si měli dát na různé zkraty, elektřinu, domácí havárie obzvlášť v druhé polovině roku, k tomu se váže rekonstrukce, či přestavba. Může se provalit něco, co jim delší dobu nedocházelo, může se to odehrát až příští rok, tutlalo se to a na konci roku se to odhalí. Budou to tak muset řešit. Spoustu žen, kterým se nedařilo dlouhodobě otěhotnět, bude mít v roce 2023 velkou šanci to prolomit.

Rak

Raci budou mít novém roce obtížnou cestu. V tom směru, že začnou být sami na sebe tvrdší. Začnou se před mnoha lidmi stahovat a vnímat opravdu sami sebe. Ve spouště situacích a jejich řešení budou jednat mnohem tvrději, než by se od nich normálně očekávalo. O to víc si v životě protřídí věci i lidi kolem sebe, budou spokojenější. Budou mít sílu a energii vybudovat si kariéru, nebo nějaký solidní pracovní postup. Může jít o další povýšení, nebo zvednutí platu. Půjde i o uhájení vlastní pozice. Váží si sami sebe a chtějí, aby si jich tak vážili i ostatní z rodiny, pracovního kolektivu i z řad přátel. Do života by jim jejich postoje měly přinést radost, hravost i spoustu nadšení, které jim dosud chybělo. Rok 2023 pro ně bude nová cesta, posun dopředu a uteče jim hrozně rychle.

Lev

Začátek roku pro lvy nebude zrovna příznivý, mohou se stát věci, které nepůjdou vyřešit hned. Budou mít pocit, že se z těchto událostí sami hroutí. Chce to zachovat klidnou hlavu a vydržet, novou sílu získají na začátku jara, kdy se situace bude zlepšovat, bude jim trvat, než se dají dohromady z nepříjemnými věcmi. Studium a mentální práce pro ně bude náročnější a budou muset hodně přemýšlet. Pro studenty a hlavou pracující bude tento rok hodně o dokončování a prozkoumávání. Pokud chtěli dokončit nějakou školu mají výbornou příležitost, ideální podmínky. Mohou znovu najít chuť vrátit se ke studiu, naučit se nové vědomosti. Je tu spousta přemýšlení, fyzicky se nic nezmění, vypadá to spíše na mentální uvažování nad hloubkou věcí. Bude to pro ně nový rozjezd.

Panna

Panny budou mít tento rok také poměrně rychlý s tím, že okolo sebe budou mít spoustu lidí, komunikace a samy ji budou vyhledávat. Vidím seznámení s novými lidmi, velkou společenskou aktivitu, do života se jim bude vracet i spousta lidí z minulosti. Může jít o přátele z dětství, mládí, školy i ty, s kterými ztratily kontakt. Mohou realizovat srazy, je tady spojení, jsou tam životní vazby z minulosti, které jsou pro ně důležité a ony se budou snažit do života vrátit zpět. Po finanční stránce se nic měnit nebude. U zdraví by si měly dát pozor na průdušky, či pokud trpí na astma, tak si jej pohlídat, protože se může projevit ve zvýšené míře.

Váhy

Váhy budou mít zajímavý rok 2023. Ze začátku roku bude třeba něco dotáhnout z roku předchozího, posunout se někam dál. Spousta z nich je rozkolísaná a neví, kam se vydat. Musí koukat před sebe, nepřehlížet významné, koukat dopředu, řešit důležité věci. Mají sklon od problémů utíkat, od lidí, věcí i situací, bude to chtít dát si čas, netlačit na sebe, ale potom se tomu postavit. Váhy čeká velmi kreativní rok, budou mít tendence zkoušet nové věci, se vším začít a do všeho půjdou po hlavě. Ne u všechno vydrží, někdy to vzdají, budou hledat svůj svět. Je dost pravděpodobné, že potkají člověka, který by měl patřit do jejich života a pomoc jim s jejich cestou.

Štír

Štír chce jít dopředu, ale má před sebou dvě cesty, kterými se může vydat. Může cestovat, přemýšlí nad tím, že se chce podívat do světa. Rozmýšlí se, co teď, jak dal a kam dál? Nemá však odvahu riskovat. Přijde si nakonec na to, že v některých chvilkách to pro něj bude těžké. Cestování pro štíry bude velká výzva spíše pro muže, ženy to pouze budou zvažovat. Budou žít volnější život, mohou být více samotářství, nebudou potřebovat spoustu lidí kolem sebe, ale budou chtít řešit své osobní já. Je tady znát i to, že jejich nálada a vnímání bude spíše uzavřená, nebudou se tolik starat o své okolí. Finančně by si mohli polepšit. Po zdravotní stránce by si měli dávat pozor na klouby, končetiny a problémy s cévami a srdcem. Rok 2023 bude ze zdravotního hlediska pro ně utužující, budou si více všímat svých zdravotních problémů, budou se snažit vše léčit za pomoci lékařů, případně je čeká i nějaká hospitalizace.

Střelec

Pro střelce bude rok 2023 pomalejší, budou se držet vpovzdálí, nebudou vyhledávat společnost a budou se držet zpátky. Život jim bude nabízet různé příležitosti, ale oni je nemusí úplně vidět a všímat si jich. Trošičku na ně budou dopad pracovní úkoly, kdy se na ně budou sypat ve velkém množství. Budou potřebovat hodně klidu a odpočinku. Někdy můžou mít pocit, že pracují od rána do večera. Z hlediska pracovní je tak čeká nároční období. Na druhou stranu jim to bude nabízet posun v kariéře, úspěch jim bude odměnou podle jejich zásluh. Mohli by si v tomto směru sáhnout na dno, mohou být vyčerpání. Táhnout je to bude k přírodě a zvířatům, vidím hodně výletů, které je mohou uklidňovat. To jim pomůže. Vztahy tento rok budou v normě, zůstanou v běžném rytmu. U zdraví bych si dala pozor na psychiku, různé úzkosti, deprese, migrény.

Kozoroh

Kozoroh bude stát před rozhodnutím jakým směrem se vydat. Bude takový ze začátku roku, vše je fajn, vše mi vychází v práci i v soukromí. Bude mu to připadat až nereálné, bude šťastný a bude se mít dobře, mohou pak přehlížet věci. Na jaře se ale dostaví potřeba něco změnit, budou chtít něco řešit, ale nebudou vědět co. Půjde o drobnost, vyhnutí z cesty, ale nebudou vědět, jak to udělat a zamotá jim to hlavu. Z toho mohou být pak nervózní, budou to chtít rozebírat se svým okolím a zjišťovat, co jim schází. Nový rok pro ně jinak bude fajn, v podstatě si ho užijí. Ten, kdo je sám, by si mohl najít v druhé polovině roku i druhou polovičku. Dokonce půjde o člověka, který by je mohl malinko nakopnout. To potřebují, protože někdy stojí dlouho na místě a rozmýšlí se, zda je to dobře, či ne. Pozor by si měli dát na lehkomyslnost a úrazy.

Vodnář

Vodnář se bude muset na začátku roku něčeho vzdát, na čem lpí a nebude mu to úplně příjemné. Bude potřebovat podporu od ostatních, aby se s tou nepříjemnou situací popral. Bude to takový třídící rok, bude muset opustit lidi a věci, aby si pročistil život a dal ho dohromady. Rok by měl být plný cest, pracovních cest, je tu kladená důležitost na lidi v okolí. Bude mít štěstí, že potká správné lidi, kteří ho zavedou na správná místa, kam se potřebuje dostat. Může jít o nová seznámení spjatá s pracovní kariérou. V tomto ohledu bude mít velké štěstí, najde si spoustu nových přátel. Někdy bude mít pocit, že se potřebuje schovat a srovnat si myšlenky. Nebude tak svobodný, bude hodně přemýšlet, půjde to hladce, ale bude toho hodně. Nejdříve přinese oběť a díky tomu se otevřou další cesty, vrátí se správné věci. Polepšit by si měl i finančně. Milostné vztahy zůstanou zachovány, pokud je však svobodný je malá pravděpodobnost, že by si našel někoho na vážný vztah.

Ryby

Ryby budou mít všechno ve vlastních rukou, nic se jim nevyhne. Budou řešit vztahy, peníze i zdraví. Řešení situací pro ně bude nároční a k tomu budou potřebovat hodně klidu a času samy pro sebe, aby si vše promyslely. Chtějí si fyzicky dát dohromady všechny témata, ať už jde o peníze, zdraví i jejich vlastní mysl a zkušenosti. Budou mít moc se vším něco podniknout a dělat. Příležitosti srovnat si vztah, finance i zdraví budou chytat za pačesy. Naopak je to může hodně tížit a může to být pro ně vyčerpávající řešit vše naráz. Pozor na žaludeční problémy, zažívání a střeva. Ryby by si měly nechat poradit od ostatních, bude toho na nich hodně do letních prázdnin, to bude to aktivní období. Nic by neměly dělat bezhlavě, ale dát si čas vždy na rozmyšlenou, na rozvážení. Po finanční stránce se budou pohybovat pod průměrem, budou se snažit udržet na standardní cestě, budou to mít těžší.