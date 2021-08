Karel Fürbach tři desítky let ukazuje práci starých mistrů. Zřejmě je jediný, kdo vyrobí dřevěné obutí. Některý „vercajk“, s nímž volarský řemeslník vyrábí klapající obutí, pamatuje jeho staré šumavské předchůdce.

Karel Fürbach z Volar sedmadvacet let předvádí výrobu dřeváků. Na Volarských slavnostech dřeva nikdy nechyběl. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Profesí je Karel Fürbach z Volar mašinfíra. Už od malička ale miluje vůni dřeva a práci s ním. To, co se sám naučil, už sedmadvacet let ukazuje na Volarských slavnostech dřeva. Nikdy na slavnostech nechyběl. „Bydlím tady kousek od náměstí, takže jsem tu pokaždé,“ vysvětluje osmašedesátiletý chlapík, který jedním dechem dodává, že do roka pod jeho rukama vzniknou nejvíce dva páry dřevěného obutí. Jsou to ty, které vyrobí na volarských slavnostech. „Nemám čas na to, abych seděl v dílně. Dřeváky ode mě nemá ani moje manželka,“ vysvětluje.