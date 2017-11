OBRAZEM: Kaprů bylo letos tolik, že nestačily ani sádky

Tábor – Darovat jídlo těm, kterým schází, je možné v sobotu až do večerní 20. hodiny. V různých supermarketech – v Táboře je to Albert, Billa, Tesco, Penny a Kaufland narazíte na dobrovolníky v modrých zástěrách, kteří rozdávají letáčky a také do košů ukládají věnované zboží.