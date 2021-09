Jak uvedl za pořadatele Kulturní a informační centrum města Kaplice Stanislav Trs, v letošním roce se Kaplického ušáka účastní více jak 500 zvířat. „Máme tu holuby, drůbež, králíky včetně velkých zvířat jako jsou krávy, prasata, ovce, mula a koně,“ vyjmenoval.

Lákají zvířata i technika

Kromě toho na výstavu dorazilo značné množství zemědělské a lesnické techniky. „Jde o současné i starodávné stroje, nechybí ani požární automobil, či harvestory a vozy technických služeb. V sobotu navíc přijedou i historické traktory z Rakouska a Bujanova,“ dodal Stanislav Trs.

Návštěvníky podle něj lákají především němé tváře, ale i kulturní program s živou hudbou. „Mimo jiné na programu jsou i ukázky výcviku psů a mnohé dalšího,“ podotkl. Oba dny jsou něčím zajímavé. „V pátek si mohly děti užít například kejklířkou pohádku, v sobotu létání dravců,“ vysvětlil.

V pátek odpoledne již pořadatelé napočítali tisíc návštěvníků. V roce 2019 navštívilo Kaplického ušáka za víkend 4 500 lidí.

Závody králíků

Bylo možné zhlédnout ukázky ze soutěže Králičí hop. Chovatelka Barbora Kohoutová se svou kolegyní předváděla malé králíky cvičené ve skocích na vodítku v několika soutěžních kategoriích. „Moji králíci jsou zkušenější, už mají za sebou spoustu závodů,“ popsala.

Králíci závodí skokem přes překážky na rovinné dráze. „Pamlsky se nedají motivovat, pro králíky je to přirozený pohyb, spíše potřebují svůj klid, aby je nic nerušilo. Na některé platí mlaskání,“ konstatovala Barbora Kohoutová.

Během soutěže je lze pobídnout například poklepáním po zadnici. „To se však hodnotí i na závodech, pokud se závodník králíka dotkne třikrát, počítá se mu to jako chyba,“ upozornila chovatelka. Těžká třída skáče 45 centimetrů do výšky a 70 do dálky. „Elitní třída už má překážku jen o pět centimetrů vyšší,“ uvedla Kohoutová.

Na malé i velké návštěvníky v areálu navíc čekaly ukázky kynologů, rybářů, hasičů, a hlavně chovatelských úspěchů. Jízdy na koních měly děti zdarma, užít si mohly také různé soutěže i dílny, předvedl se i místní modelář se svým letadlem na dálkové ovládání. Účast nemohl vynechat ani maskot, kaplický králík Kuba.