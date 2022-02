A vyslovil názor, že některé problémy vznikly tím, že se na poslední chvíli podle jeho informací při rekonstrukci haly na přelomu tisíciletí navyšovala kapacita hlediště.

Opoziční zastupitel Petr Maroš vyzval v této souvislosti k vypracování návrhů budoucího postupu města.

Náměstek primátora Viktor Vojtko dá přednost poslaneckému mandátu

Objekt má kolaudaci i revize

Náměstek primátora Ivo Moravec ale upozornil, že objekt byl při rekonstrukci řádně zkolaudován a navíc se zde stále konají pravidelné revize, které se týkají i bezpečnosti diváků a funkčnosti haly. Z následné debaty pak vyplynulo, že rozpor by mohl být v tom, že postupem času se změnily předpisy, takže v některých ohledech již nyní nemusí stadion současným požadavkům odpovídat. Ze strany vedení města ale bylo jasně řečeno, že nehrozí aktuálně třeba omezování kapacity hlediště.

Právě omezení kapacity hlediště by podle Karla Pražáka mohlo při kolizi s některými současnými předpisy hrozit.

Náměstek primátora Viktor Vojtko uvedl, že problematikou sportovního stánku se už zabývalo vedení města v minulém roce a budou připraveny návrhy, jak stadion rozvíjet. Zmínil, že Motor už připravil v minulosti přístavbu nad parkovištěm, radnice chystala přístavbu směrem k řece nebo k Háječku.

Město připraví návrh

V areálu hokejové haly, ale spíše by se to týkalo druhé ledové plochy, případně prostoru nad parkovištěm, by chtěl podle včerejší debaty v zastupitelstvu klub vylepšit zázemí pro mládež pro hokejovou akademii. Někdejší náměstek primátora, nyní nezařazený zastupitel František Konečný zase připomněl, že by se mohlo přistavovat i směrem k řece, ale zřejmě by si to vyžádalo přeložení teplovodu nebo kanalizaci.

Vedení města přislíbilo, že v horizontu nejbližších měsíců bude připraven pro zastupitele návrh budoucího postupu.