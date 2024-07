Sladovna Písek s mraveništěm a dalšími atrakcemi

Na ploše největší české galerie pro děti se návštěvníkům otevírají brány hned několika sálů, kterými vstoupí do úžasných a radostných světů fantazie, her a poznání. Nedávno otevřená výstava Království včel a bylin se záhy po vernisáži stala velkým lákadlem. Mraveniště je ve Sladovně stálicí a nejoblíbenější dlouhodobou výstavou. Labyrint desítek metrů tunelů, mostů a skrýší navíc prošel na začátku roku 2024 výraznou obměnou a nyní tak nabízí ještě intenzivnější zážitky při poznávání života malých tvorů. Jestli vás přitahuje animovaný film, bude pro vás jasnou volbou Animárium. A to zdaleka není vše. V písecké Sladovně můžete navštívit také Hnízdo ilustrace, laskavý prostor naplněný příběhy z dětských knih. Na ty nejmenší (0–6 let) čeká klidné ale přitažlivé místo v Pilařišti. V prostředí harmonických barev a inspirujících obrazů na motivy děl píseckého rodáka Radka Pilaře objevují nejmenší návštěvníci pestré podněty lákající k prozkoumání a hře. Otevírací doba Sladovny je během prázdnin od pondělí do neděle od 9:00 do 18:00.

close info Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová zoom_in Sladovna Písek.