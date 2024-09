obchodník/ce Upřesňující informace: - Do našeho týmu hledáme šikovného kolegu na pozici OBCHODNÍKA, kterého zajímají nové technologie, nebojí se práce a baví ho řešit obor elektro či IT. VHODNÉ PRO ABSOLVENTY !!! Co vás čeká: - Vaší náplní práce bude péče o zákazníky na obchodním oddělení, např. objednávky, poptávky, nabídky, prodej v oboru slaboproudých technologií a elektro. Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: - Znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) - Technické myšlení, ochota se učit novým věcem - Základní znalosti elektrotechniky - Komunikační schopnosti, zodpovědnost a odvaha učinit rozhodnutí - Spolupráce na přípravě cenových nabídek, poptávek - SŠ vzdělání ukončené maturitou - pozitivní přístup k řešení problémů Výhodou bude, pokud budete umět: - znalost hardwaru a jednotlivých komponent - vyhláška č. 50 (nebo kvalifikační předpoklady k jejímu získání) - praxe z obchodu - ŘP skupina B Zaměstnanecké výhody: - 5 týdnů dovolené , příspěvek na stravování , jazykový kurz v rámci firmy , příspěvek k penzijnímu připojištění a další benefity a prémie podle dosažených pracovních výsledků Kontakt: telefonicky (7:00 - 15:00 hod.), e-mailem. 25 000 Kč

