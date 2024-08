Pouť k Panně Marii Klokotské

Kdy: Sobota, 17. srpna, od 8 hodin

Kde: Klokotský kostel, Tábor

Proč přijít: Mši svatou v 8 h bude celebrovat rodák ze Sezimova Ústí P. Ing. Mgr. Jan Kulhánek. V 10 hodin bude mše s vzácným hostem Mons. Mgr. Václavem Malým (pomocný biskup pražský). Od 15 hod. zpívané Klokotské hodinky. V 17 hod. mše svatá s P. Karlem Zaiserem, misionářem z Rakouska

Sraz veteránů v Chýnově

Kdy: Neděle 18. srpna, od 10.30 do 12.30 hodin

Kde: Chýnov, náměstí před školou

Proč přijít: 9. ročník Srazu veteránů - historických motocyklů a automobilů. Akci pořádá Veterán Klub Chýnov ve spolupráci s Městem Chýnov. Od 10:30 do 12:30 hod. se budou moci diváci kochat krásou vystavovaných exponátů. Poté bude odstartována společná 63 km dlouhá vyjížďka do přes Choustník, Tučapy do Deštné, kde bude na náměstí hodinová zastávka a odtud přes Černovice zpět do Chýnova.

Traktoriáda Dráchov 2024

Kdy: Sobota, 17. srpna, od 13.30 hodin

Kde: Dráchov, na hřišti u Mostu

Proč přijít: Program je připraven pro celou rodinu.. Na soutěžící čeká jízda pralesem nebo couvání s válcem, každý si může zkusit hodit pneumatikou. Během dne budou příchozí diváci vybírat nejkrásnější stroj a jeho majitel vyhraje SUD PIVA. Registrace strojů je od 12.30 hod., a to zdarma, od 13.30 hod. je prohlídka strojů a od 14 hodin zahájení soutěží.

Čtyři klasici

Kdy: Pátek, 16. srpna, 20.30 hodin

Kde: Divadlo Oskara Nedbala, Tábor

Proč přijít: Vynikající táborský houslista a pořadatel festivalu Klasici v Táboře Tomáš Hubka zahraje s přáteli skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka a B. Bartóka.

Selské baroko - O pohár města Veselí nad Lužnicí

Kdy: Sobota, 17. srpna, 8 hodin

Kde: Veselí nad Lužnicí

Proč přijít: Od 8 hodin je příjem vozidel a v 11 hodin start historických vozů. Podmínkou účasti je stáří auta minimálně 30 let. Tradičně bude vyhlášena soutěž ELEGANCE. Součástí akce bude 13. ročník Soutěže policejních, hasičských a vojenských sborů.

Nově je do programu zařazena kategorie Dobová posádka pro vozidla do roku výroby 1945, dále Dámská posádka (neváže se na ročník auta). Vyhodnocení soutěže Selské baroko bude v 16 hodin v Bošilci na návsi.

Bechyňské slavnosti a Festival dechových hudeb

Kdy: Sobota 17. srpna, od 10 hodin

Kde: náměstí T. G. Masaryka, Veselí nad Lužnicí

Proč přijít: 10.00 Řemeslné stánky, dílničky pro děti

11.00 - 17.00 SEDLČANKA, SEDMIKRÁSKA, ČERNOVICKÁ DECHOVKA a KERAMIČKA. Festivalem bude provázet Kateřina Hálová

13.00 - 17.00 Kreativní dětský koutek, hrnčířský kruh

17.30 Pohádka pro děti

17.00 přednáška Baroko v Bechyni - přednáší Dr. Vratislav Ryšavý (klášterní zahrádka)

18.30 ONE SPIRIT, DIVA BAARA, DRUHÁ VLNA

Ohňová show

Mosty festival v Plané nad Lužnicí

Kdy: Sobota 17. srpna, od 18 hodin

Kde: ostrov v Plané nad Lužnicí

Proč přijít: Vystoupí folkrocková Cihelna a spol., uskupení Dobrý ročník, The Wohryzek band a parta zvaná O.Š.N.